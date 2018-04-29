Aşk kalbini yormasın!
Genel olarak kalp krizi sonrası 2-4 ay cinsel ilişkiden uzak kalınması önerilir. Bu süre hastanın isteğine, genel sağlık seviyesine ve bilgisine göre değişebilir. Her hastanın kendi doktorunun tavsiyesi, altın standarttır. Bununla beraber yaklaşık 15-20 dakika yürüme sonrası göğsünüzde rahatsızlık, ağrı, çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtiler olmuyorsa cinsel ilişki söz konusu olabilir. Cinsel aktiviteye geri dönülmesi için öncelikle bu tempo için yeterli iyi bir kalp kapasitesine sahip olunmalıdır. İyi bir beslenme ve egzersiz programı da gereksiz riskleri azaltır.
Hocam 41 yaşındayım. Banka memuruyum. Eşim uykuda nefesimin kesildiğini söyledi. Uyku hastalığı olmasın dedi. Benim arkadaşımın da aynı rahatsızlığı var. Ama o baya şişman biri. Ben ne yapayım?
Uyku Apnesi hastalığında şişman olma şartı yoktur. Evet, şişman kişilerde görülme ihtimali yüksektir. Ama zayıf kişilerde de uyku apnesi olabilir. Hatta çoğu kez şişmanlık hastalık sonucu ortaya çıkar. Her yaşta uyku apnesi gelişebilir. Önce iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse KBB, göğüs hastalıkları muayenesi de ilave edilebilir. Uyku laboratuvarında uyuma ile test edilmen gerekir. İhmal etme.
61 yaşındayım. Emekli kırtasiyeciyim. 1 yıldır gastrit hastasıyım. Ne yesem hazımsızlık yaşıyorum... Yemek yiyince sürekli geğiriyorum. O gaz çıkmayınca rahat edemiyorum. Ne yapmalıyım?
Yemek sonrası sürekli geğirmek aşırı hava yutmanın, bağırsak hareket düzensizliğinin bir göstergesidir. Hareketsizlik, iyi çiğnemeden yemek yenilmesi, çok miktarda gıda tüketimi, gibi durumlarda ileri yaşlarda daha da fazla şikayete neden olabilen durumlardır. Öncelikle bu alışkanlıkları ve yaşam şekillerini düzenlemek gerekir. Sakız çiğnemek, abur cubur gıda, çekirdekkuru yemiş tüketimi, cipskızartma tüketme alışkanlığı durumlarında da hastalık olmaksızın geğirme olabilir. Özellikle burun tıkanıklıkları, ağızdan hava yutmaya ve bu da geğirmeye neden olabilir. Mide de ki şikayet ve hastalıklar, safra kese hastalıkları, kullanılan ilaçlar geğirmeyi tetikleyebilir. Düzenli olarak sizi takip edecek iç hastalıkları uzmanı bulmalısınız. Muayene ve tetkikler sonrası gereken ilaç ve ilaç dışı tedavilerin sana has düzenlenir.
ÇOCUĞUM OLMAZ MI?
Arkadaşlarım "Senin ayakkabı numaran küçük. Evlenme çocuğun olmaz" dediler. Kafam çok bozuldu. Gerçekten nereye danışacağımı bilemedim. Sizin yazılarınızı gördüm. Bana da bilgi verebilir misiniz?
Arkadaşlarının senin gelecekte çocuk sahibi olmanla ilgilenmeleri şaşırtıcı... Bu tarz durumlar yanlış bilgilenmeler nedeniyle ortaya çıkar. Erkek cinsel organı boyuyla ayakkabı büyüklüğü arasında bir ilişki olduğu zannedilir. Bu yüzden tamamen alakasız yorumlar yapılır.
Yani aslında 'Ayakkabı numarası küçükse organ boyu küçüktür' diye bir yoktur. Ayrıca el veya kulak büyüklüğü de penisinizin büyüklüğüyle ilgili ipucu vermez. Kaldı ki erkek cinsel organı kısa olanlarda çocuk sahibi olabilir.
Doktor Bey, haftaya memlekete gidiyoruz. Eşim 48 yaşında. 5 yıldır şekeri vardı. Şimdi insülin kalemi verdiler. İlaçlarla aynı yerde saklasam olur mu? Yoksa nerde saklayayım?
İnsulin kalemleri ile uygulanan insülinler sıcaktan etkilenir. Ayrıca insülin kalemini kesinlikle direkt olarak güneş ışığı görmeyecek şekilde saklayın. Küçük bir buz çantası-kutusu içinde saklamaya çalışın. Ama soğuğa doğrudan temas etmeden bekletin. Kullanmadığınız insülin kalemlerini ise buzdolabının raf kısmında muhafaza edin. Buzluğa koymayın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Aşk kalbini yormasın!
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