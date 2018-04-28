Kanserden korkuyorum
Evet gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3'de hafif, orta derecede yükselebilir. Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.
Daha önce şikayetim yoktu. 3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Neden?
İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren "Antibiyogram" yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma.
Benim sıkıntım herkesten farklı. 24 yaşındayım. Bekarım. Evlen desen evlenmiyorum. Geriliyorum. Sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Ama ayrıca da çok yoruluyorum. Bununla ilgili olabilir mi?
Tabi ki olabilir. Bayan mı bay mı olduğunu belirtmemişsin. Zaten fark etmez. Cinsel olarak kendi kendini tatmin, cinsel ilişki kadar çok enerji harcanan bir olaydır. Bedenin kan dolaşımı, hormonları değişir. Ancak her şeyin aşırısı zarardır. Gerek cinsel organlar, gerek ruhsal, gerek sosyal ve gerekse tüm beden için sakıncalı sonuçları olabilir. Kendi kendini bunu yapmaktan alıkoyamıyorsan mutlaka bir psikiyatriste görün.
İlkbahar alerjim var. İlaç kullanıyorum. arkadaşlar alışkanlık yapar diyorlar. Alışkanlık olursa faydası azalır mı ilaçların?
Allerjik nezle veya rinitler bu mevsimde tekrarlayabilir. Bu hastalıkların tedavisindeki en önemli basamak o hasta için tetikleyici olarak etki eden faktörlerden korunmaktır. İlaç tedavisi olarak 2 grup ilaç vardır. Bunlardan bir grubu devamlı olarak kullanılan ilaçlar olup hasta iyi de olsa devam edilir. Alışkanlık yapma durumu bazı ilaçlar için kullanılan bir ifade olsa da kişiye özel tedavilerde çok fazla karşılaşmayız.
65 yaşındayım. Hassas bağırsak sendromum var. Sürekli karnımda yanma var. Haftada 1 gün ancak rahat ediyorum. Nasıl geçer? Lütfen yardım edin...
Huzursuzluk varsa bağırsaklarda etkilenir. İnce düşünme, her şeyi dert etme. Su iç. Sebze ve meyveyi sofrandan eksik etme. Vakti gelince tuvalete git. Sabahları aç karnına 2 yemek kaşığı asidi az olan sızma zeytinyağı iç. Hareket et. Elinle karnını sağdan sola ovala. Ayağını ve karnını sıcak tut. Hala şikâyetin devam ediyorsa dışkıda gizli kan, CRP, ilaçlı bağırsak filmi gerekebilir. iç hastalıkları uzmanına başvur.
Daha 63 yaşında andropoz olur mu? Bir de istekliyim. Sertleşme sıkıntım yok. Saçlar beyaz. Andropoz nasıl olur ki?
İleri yaş erkeklerdeki "Testosteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak 'Andropoz' gözlenir. 60 yaşından sonra başlayabilir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kanserden korkuyorum
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