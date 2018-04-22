Zıpkın gibiyim!
Sürekli olarak dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişisel, ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma "Erken Boşalma" diyoruz. Ayrıca kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır.
Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir.
Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji, psikolog, psikiyatrist desteği gerekebilir.
28 yaşındayım. 3 yıldır kalbimde ritim bozukluğum var. İleride ciddi sıkıntı olur mu?
Olabilir. Düzensiz kalp ritmi kalbe ve kalp dışı organlara zarar verir. Düzeltilmesi veya takibi önemlidir. Kalbin kendini beslemesi d��zensizleşirse kalp yetersizliği ve diğer damar hastalıkları riski artar. Hipertroidi, anemi gibi kalp dışı nedenlerle meydana gelen aritmilerde sebep olan hastalık düzeltilip takip edilmelidir. Aynı doktora git. Yani iç hastalıkları uzmanı ve kardiyoloji takibi şart. İlaçları düzenli kullan.
3 senedir sürekli ağrı çekiyorum. Aç, tok fark etmiyor. Midemde ağrı, ekşime, yanma var. Ne yapmalıyım?
Önce hastalığına uygun yaşam şekline geç. Yani mide, bağırsak hastalıkları alışkanlıkların arttırdığısürdürdüğü hastalıklardır.
Muhtemelen yemek borusu alt uç iltihabı, mide iltihapları, oniki parmak bağırsak iltihap ülserleri bir arada devam ediyor. İç hastalıkları uzman muayenesi, diyet, yaşam şekli düzenlemeleri, gereğinde endoskopi, ilaç ve takip rotasını takip et.
Söylenenleri uygulamazsan şikayet etmekten vazgeç çünkü tekrarlar. Karnın rahat etmezse kulağın rahat etmez.
HASSASIM, DUYGUSALIM!
29 yaşındayım. Hassasım. Duygusalım. Bağırsaklarımda bozuk. 3 yıldır spastik kolon dedikleri hastalığım var. Kolalı içecekler içemiyorum.
Hastalığım azıyor. Ne içsem rahatlarım?
Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir. Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart. Tabi herkesin içinde değil.
ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞIR
37 yaşındayım. İşimde yükseliyorum. Evimde yükselemiyorum. 6 ay oldu. Ha deyince bitiyorum. Sertlik zaten yok. Tahlillerim temiz.
Hangi doktora gideyim?
Önce üroloji uzmanına git. Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister.
Gerekirse iç hastalıkları, psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğunda bunda payı olabilir. Acele işe şeytan karışır. Bir yere yetişmiyor, bir şeyleri ispatlamaya çalışmıyorsun Unutma. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün. Kafa kafaya verirseniz her şeyi çözersiniz.
MUZ İSHALİ KESER Mİ?
3 aydır ishalim. Çok terliyorum. Terleyince kabız olursunuz derler. Ben yazın daha sık ishal oluyorum. Muz yesem faydalı mıdır?
Yete rince su içilmezse, hareket edilmezse kabızlık mevsim tanımaz. Yazın yemeklere ve sıcağa bağlı mikrobik ve toksik ishaller artar. Muz kesinlikle faydalıdır. Kemik gelişimini sağlar, sinir zafiyeti ve yorgunluğu giderir. Böbrek ve mafsal iltihabında, bağırsak hastalıklarında faydalıdır. Kalp kaslarını geliştiren sodyum ve potasyum maddeleri içermektedir. Potasyum terleme sebebiyle kapasitesini yitirmeye başlayan kasları canlandırır.
Sinir dokularının normal çalışmasına da etki eder. İçerdiği iyot sayesinde de tiroit bezinin dengeli çalışmasına yardım eder. Fazla yerseniz, aç yerseniz zarar verir.
Doktor Bey, 24 yaşındayım. Mememde 3 haftadır kızarıklık var. Bastırınca biraz ağrıyor. Teyzemde, annemde meme kisti var. Kist kanser olur mu? Benim şikayetim kisti gösterir mi?
Özellikle meme şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünya da kadın kalmazdı. Korkma, panikleme.
Memede kanserden şüphelenmemiz için; meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme başının hassaslığı, meme ve meme başının görünümünde değişiklik, memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme başının içe dönmesi, meme derisinin ya da ucunun pullu, kırmızı ya da şiş olması (portakal kabuğu görüntüsü) gerekir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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