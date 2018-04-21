İlişkiye fıtık engeli
Etkileyebilir. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir.
Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir.
Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, bel de güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizliklerde olabilir. İhmal etmeyin.
Bir an önce gerekli tedaviye başlayın. 32 yaşındayım fibromyalji hastalığın var dediler. Ağrı kesiciler midemi ağrıttı. Masaj iyi gelir mi? Yoksa ölene kadar çekecek miyim?
Kaygılar, stres, düzensiz hayat, hareketsizlik, aynı tip yaşam şekli 'Fibromyalji' dediğimiz sonuçları doğurur.
Gerilimini azaltmazsan ağrılar tekrarlar. Ayrıca CRP, RF, Sedimentasyon, Hemogram, TSH, PTH, D vitamin düzeyi, magnezyum tahlillerini de yaptır. Masaj iyi gelir. Tekrarlamasını engellemez. Kuru hacamat, mıknatıs tedavisi, ozon tedavisinde faydalı olacaktır.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR!
2 yıllık evliyiz. Eşimin çocuğu olmuyor. Ailem de bana 'Boşan' diyor. Eşim iyi bir insan. Ben askerdeyken bile bekledi. Ne yapmam lazım?
Önce teknik olarak "Bizim çocuğumuz olmuyor" diyebilirsin.
Çünkü iki kişilik bir uygulamadan sonra bebek beklentisi oluşabilir. Senin testlerini yazmamışsın.
Eşinin testleri de yok.
Teknik olumsuzluk sende ise eşin seni boşasın ister misin? Annenin gözü görmez olsa baban onu boşasa ne yapardın? İğneyi kendine, çuvaldızı geline...
Şimdi eşini al. Birlikte iç hastalıkları uzmanına git.
Gerekenler yapıldıktan sonra sen üroloji uzmanına, Eşin kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.
Tekrar görüşelim.
GARİP BİR HİS...
42 yaşındayım. Son 3 haftadır. Cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
Dereotu satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi?
Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar, onların bölgesinde garip his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken İdrar" için nörolojik bir ihtimali düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapabilir.
Üroloji, nöroloji ve hatta fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir.
Gecikme, muayene ol.
AŞKIN ŞEKERİ KAÇTI!
47 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Şekerim açken 130'u geçmiyor. Yalnız son 3 aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şekerin cinselliği etkilendiğini biliyorum. Bu kadar çabuk olur mu?
Hayır. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın gelecek ve hatta belki de şeker hastalığının dışında bir neden olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozulabilir. Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil. Önce üroloji uzmanına muayene olmalısın
61 yaşındayım. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Komşum da gitti, ona camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?
Herkesin bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması (konizasyon) ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması (LEEP) rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır. Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.
21 yaşındayım. Fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. "Beraber içilmez" dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?
Eczacımıza teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikayetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar, demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller.
Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Niye iyileşmedin diye doktorunun da kafasını karıştırır. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir.
Ama mide şikayeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir. Yemekle beraber alınabilir. Doktorun sana göre bir değişiklik yapsın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlişkiye fıtık engeli
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