Deniz ürünleri baş ağrısı yapar
MİGREN atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir. Özellikle midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir. Ayrıca Konserve besinler, alkollü içecekler (bira, şarap, viski), yağlı ve baharatlı yiyecekler, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe), sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri (sodyum nitrat içerirler), portakal, mandalina, greyfurt, limon, kafeinli içecekler (çay, kahve, asitli içecekler) ve çikolata da migreni tetikleyebilen gıdalardır.
Oğlumun bu sene sünnetini yaptıralım diyoruz. Ben doktor kessin istiyorum. Bazıları da "sünnetçi de olur" diyor. Eşim de sünnetçiye olmuş... Bize yol gösterir misiniz. Ne yapalım?
SÜNNET, steril koşullarda penisin baş kısmını örten deri parçasının cerrahi olarak kesilerek alınması ve kalan deri sınırlarının kendiliğinden emilebilir ipliklerle dikilmesidir.
Steril koşullarda yani mikrop kapmasının engellenebildiği koşullarda yapılmalıdır.
İşlem boyunca tam olarak mikropsuz bir ortamın sağlanmalıdır.
Cerrahi olarak kesilmesi tüm aletlerin tamamen mikropsuz ve cerrahi standartlara uygun olması önemlidir. Sünnet her yaşta yapılabilir. Geçmişimizde önemli bir yeri olan "Sünnetçi"lik mesleği artık yerini tamamen tıp uzmanlarına bırakıyor. Tercihen operatör doktorlar tarafından hastane yapılmasını öneriyoruz.
ERKEKLERİN DE MEMESİ BÜYÜR
Doktor bey; 23 yaşında erkek kuaförüyüm. Göğüslerim büyüdü. Hayalarımda ağrı, bir de kilo kaybı şikayetim oldu. Doktor "Kadın hormonu" yazmış... Ne oluyor bana?
ERKEĞİN memesinin kadın memesi gibi büyümesine Jinekomasti diyoruz.
Özellikle kadın hormonu olarak bilinen östrojen hormonudur.
Ancak erkeklerde de bulunur. Östrojen hormonu üreten kanserler, erkeklerde kadın memesine benzer meme büyümesi yapabilir. Ayrıca çeşitli kanser hastalığı ilaçları da jinekomasti yapabilir.
FAZLA YÜK BEDENİ BOZAR
Hocam; 19 yaşındayım. Şişmanım. Ama bizim ailede herkes şişman. Gene de hasta olur muyum?
BEDEN taşıyabileceğinden fazla yükle dolaşırsa, daha erken aşınır. Gereksiz biriken yağ hücreleri canlıdır.
Bu hücrelerin ihtiyaçları yani temizlenmesi, beslenmesi, uyarılması gerekir. Her biri ayrı ayrı iş demek. Kaskemik ve eklemler erken aşınır. Kireçlenmeler, bel boyun fıtıkları, kırıklar ortaya çıkabilir. Arkadaşların gençken huzurunu bozar.
Yeterince aynı tip aktivitelere katılamazsın. Kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, çarpıntı sık görülür.
Hocam; 15 yıldır sigara içiyorum. Yakınlarım "KOAH olursun" diye beni korkutuyor. Bu hastalığa yakalandığımı nasıl anlarım?
SİGARA sinsi sinsi yerleşerek akciğerleri bozar. Öksürük, balgam nefes darlığı şikâyetleri yavaş yavaş ve sürekli olarak hayatına yerleşir. Öksürük ve balgam çıkarma önceleri sadece sabah görülür. Hastalar genellikle bu şikâyetleri önemsemezler ve sigara içmenin doğal bir sonucu olarak kabul ederler. Gerçekte, şiddetli olmayan öksürük ile birlikte az miktarda balgam çıkarmak, KOAH'ın erken habercisi olabilir. KOAH olup olmadığını Anlamaya çalışana kadar sigarayı bırakmaya çalışmanı öneririm.
DEPRESYON İLACI SAÇLARI DÖKER
23 yaşındayım. İşten çıktım, nişanlımdan ayrıldım. Çocukluk arkadaşıma kefil oldum. Battı, bunalıma girdim. Depresyon hapı aldım. 1 aydır saçlarım dökülmeye başladı. Adet kanamam da çok. Ne yapmalıyım?
SAÇLAR ruhun ve bedenin aynasıdır. Metabolizman biraz karışmış. Geçirdiğin tecrübeler ağır. Troid hormonları, kan sayımı, çinko, demir demir bağlama kapasitesi, ferritin, adet hormonları, bazı romatizma testleri yapılması gerekir. Yani ilk önce iç hastalıkları uzmanına git. Stres-evham-sıkıntı hali her testin normal çıksa da saçlarının dökülmesine neden olabilir. Kozmetik ve temizlik ürünlerine dikkat et. Mantar enfeksiyonu da saç dökülme sebebidir. Depresyon ilaçları da saç dökülmesine neden olabilir.
İlaç değişikliği yapmalısın. Eşimin cinsel ilişki sırasında ağrısı başlıyor. Üzülüyorum. Hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?
İLİŞKİ sırasında eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar.
Erken boşalma "Cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır". Önce Kadın doğum doktoruna gidin. Tabi eşin için. Onun bu şikâyetinin nedenini bulun tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir.
Bu da utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir.
Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntülü yaşantılar, ayrılık kaygısı, eksik veya yanlış bilgilendirilme, eşler arasındaki iletişim biçimi, cinsel istismar, eşler arası uyumsuzluk, stres, aşırı alkol erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir. Utanç duyguları da sıkıntının devam etmesine neden olabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Deniz ürünleri baş ağrısı yapar
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