Ozon tedavisi vücudu yeniler
Cildin daha temiz, yumuşak ve daha genç olmasını sağlar. Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını hızlandırır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır. Damarları yeniler, tansiyonun düzelmesini sağlar. Kan ve lenf sistemini temizler. Derinin üçüncü bir böbrek ya da ikinci akciğer sistemi gibi çalışmasını sağlar. Kaslarda biriken toksini gidererek, kasları gevşetir ve yumuşatır. Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir. Hormon ve enzim üretimini normale döndürür. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir. Depresyon ve sıkıntıyı ferahlatır. Stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlar. Depresyon kaynaklı gerginliği giderir. Şifa olsun.
59 yaşındayım. 4 aydır idrar yolu darlığından takip ettiler. Yeni ameliyat oldum. Bugün kesik kesik idrar yapıyorum ve zorluk çekiyorum.
Nedeni nedir? Tekrar daralma olur mu?
Tekrar daralma olabilir. Onun dışında özellikle prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikâyeti sık olur. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir. Tekrar üroloji uzmanıyla konuş. İhmal etme. İlerlemesin.
MİDE FITIĞI OLMUŞUM!
Ekşimem, yanmam var. Gazım var. 2 ay önce doktor mide fıtığım olduğunu söyledi. Belim ağrımıyor. Mide fıtığı nedir? Kanser yapar mı? Nelere dikkat etmeliyim?
Bel fıtığı ile ilgisi yok. Vücut içi boşluğu Diafram dediğimiz kas ile 2 boşluğa ayrılır. Mide alt boşluktadır. Mide yemek borusunun indiği delikten üst boşluğa kayarak geçmeye başlarsa buna "Mide Fıtığı" diyoruz. Kansere neden olmaz. Zayıfla, ağır kaldırma. Kuvvetli öksürükler ve hıçkırmalarda fıtığı ilerletir. Belli bir seviyeden fazla geçiş olursa ameliyat gerekebilir.
İDRARIMDA YANMA VAR
Nafiz Bey, 3 aydır idrarımda yanma var. 24 yaşında bayanım. Doktor antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapacağımı şaşırdım.
Ne önerirsiniz?
İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren "Antibiyogram" yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma. İhmal etme, yine bir doktora görün.
Nafiz hocam benim problemim çok ciddi. Yeni evlendim. Erken boşalma sorunum var. Ne yapmalıyım hiç bilmiyorum?
Dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşme olduktan sonraki bir dakika içinde olan sperm boşalmasına "Erken Boşalma" denir. Sürekli tekrarlıyor olması, geciktirilememesi, olumsuz kişisel sıkıntı ve problemlere yol açarak, kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan bir durumdur. İç hastalıkları, üroloji ve psikiyatri tedavi ve takipte lüzumlu bölümler. Davranış tedavisi, psikolojik tedavi olumlu katkılar yapar. İlişki öncesi haricen sürülen jel, merhem, kremler kullanman gerekebilir. Önce teknik direktör belirle. İhmal etme. İç hastalıklarına git. Sonrası gelir.
Hocam merhaba. Şimdi hacamat ile ilgili kafam karışık. Hacamat birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor mu?
Evet. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir yöntem... Boyun ve bel ağrısı, diz kireçlenmesi, Talasemi ve hemokromatozis, Migren, Trigeminal nevralji, Karpal tünel sendromu, Gut, Alerjik rinit, Astım, Asmatik bronşit, hipertansiyon, kalp yetmezliği, Aritmi, Zona, viral hepatit, sellülit, romatoid Artrit, adet görememe, inme rehabilitasyonu, akne vulgaris, atopik dermatit gibi hastalıklarda tedavi edici etkileri tarif edilmiş.
Uygunsan yapılabilir. bu tamamen sana kalmış...
Annem 65 yaşında. 'Hassas bağırsak hastalığı var' dediler. Sürekli karnında yanma var. Haftada 1 gün ancak rahat ediyor. Nasıl geçer?
Huzursuzluk varsa bağırsaklarda etkilenir. İnce düşünmesin, her şeyi dert etmesin. Su içsin. Sebze ve meyveyi sofrandan eksik etmesin. Vakti gelince tuvalete gitsin. Sabahları aç karnına 2 yemek kaşığı asidi az olan sızma zeytinyağı içsin. Hareket etsin. Elinle karnını sağdan sola ovalasın. Ayağını ve karnını sıcak tutsun. Hala şikâyeti devam ediyorsa dışkıda gizli kan, CRP, ilaçlı bağırsak filmi gerekebilir. İç hastalıkları uzmanına götür.
Doktor tavsiyesiyle antidepresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Ama cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Nasıl iyi olabilirim?
Cinsel beraberlikten kastın nedir? "Diğer cins ile birlikte olmak" ayrı şey, "diğer cins ile cinsel ilişkiye girmek" ayrı şey.
Anladığım kadarı ile hem ruh halinde, hem sosyal hayatında düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Önce iç hastalıkları uzmanına ve psikolog desteğine ihtiyaç var. Korkularını bir kâğıda yaz. Panik olma. Herkes yapıyorsa sende yaparsın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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