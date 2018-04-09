Eşim benden fazla kıllı
İnce düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sorun tespitin var. Çözüm için hassas davranışın var. Eşin şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Ondan çekap satın al. Yani eşine iç hastalıkları çekap hediyesi ver. Çeşitli hastalıklarda bayanlar da erkek tipi kıllanma yapan hastalıklar vardır.
Ya hocam sıkıntım farklı. 4 aylık evliyiz. Ancak ne zaman ilişkiye girsek hanım bağırmaya başlıyor. 'İyi misin?' diyorum. 'İyiyim' diyor. Doktorluk mu bu acaba?
Evet. Mutlaka muayene ve tahlil gerekli. Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Cinsel organına ait yapısal farklılıklar, kuruma, yara gibi durumlar netleşsin. Vaginismus dediğimiz hastalık söz konusu mu belirlensin. Cinsel organlarınızın uyumu ağrı açısından değerlendirilsin. İlişki pozisyonuna bağlı mı? Bağlıysa karın iç organ ve lifleri ile ilgili durum tespit edilsin. Ayrıca psikolog değerlendirmesi yapılsın. İlişkinin ne olduğunu, nasıl davranması gerektiğini bilip bilmediğini öğrenin. Bu konuda gerekli eğitimleri edinin. Haz aldığı için sesli tepki veriyorsa bu konuda da bilgi alsın.
SİGARAYI NASIL BIRAKIRIM?
11 yıldır sigara içiyorum. Bırakmak istiyorum. Çünkü sık sık hasta oluyorum. Boğazım şişiyor. Öksürüyorum. Bırakana kadar ne yapmalıyım?
Öncelikle iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanına git. Aynı şikayetler tüberküloz da, başka hastalıklarda da görülebilir. Önce durumun netleşsin. Bol bol sıvı tüket.
Günde en az 10-12 bardak su iç. Zencefil ve zerdeçal sofranda olsun. Bal ye. Günde 3 çay kaşığı bal yemeklerden sonra tüket. Hazır gıdadan sakın. Taze sebze ve meyve tüket. C vitamini al. 1 sigara yaklaşık 100 mg C vitaminini yok eder. Ihlamur, papatya, güneş çiçeği çayı iç...
TESPİTİN DOĞRU ŞİŞMANSIN
23 yaşında 170 santim boyunda 89 kilo erkek bilgisayar mühendisiyim. Hesapladım obeziteyim. Hareket etsem ne zaman kaç kilo veririm.
Cevabınız hızlı olursa sevinirim.
Tespitin doğru. Şişmansın. Ayrıca acelecisin. Ayrıca her şeyi hesaplamak istiyorsun. Maalesef tıp bu kadar hesaplayamaz. Her beden tek yaratılmış.
Genel bilgi gerçekleşecek bilgi değil. Yine de hareket zayıflamana %15-30 katkıda bulunur. Kalan kısmı doğru yapmazsan kalıcı sağlıklı kilo hedefi tutmaz. Beslenme zamanı, miktarı. E içeriği önemli. Hızlı yer hızlı kan şekerini yükseltirsen önce şişmanlık sonra şeker hastalığı yerleşir. Hemen iç hastalıkları Uzmanına gitmelisin...
TAVSİYENİZDEN FAYDALANDIM
Tren yollarında çalışıyorum. İşimiz yorucu. Akşamları her tarafım ağrıyor. Sizin daha önceki tavsiyelerinizi uyguladım. Faydalandım. Şimdiden teşekkür ediyorum.
Öncelikle ruhsal kaygınızı da azaltın. Kaygılı düşünme, sorumluluk, mükemmelliyetçilik durduk yerde kaslarınızı kasmanıza neden olabilir. Bu da tekrarlayan ağrılar yapabilir. Crp, Rf, Ck, 25 oh vit d3, tam kan sayımı, sedimentasyon gibi testlerinizi yaptırın. Ayrıca küvette kullanacağınız bir tavsiyem olacak. Bir tencerede 1 litre su kaynat. Sonra yarım su bardağı kuru biberiye koy. Tencerenin kapağını kapat. 30 dakika altı sönük olarak beklet. Küveti yarısına kadar yıkanma ısısında suyla doldur. Biberiye suyunu içine boşalt. 15 dakika bu suyun içinde yıkan. Çıkışta kurulanmayı unutma.
Burnum tıkanıp duruyor. Başım da ağrıyor. İlaç sprey ne varsa yaptım. Başka bişey varsa söyleyin. Beni bu ağrıdan kurtarın...
Ozon uygulaması önerebilirim. Özel bir manevrayla burun içi uygulanan ozon burun tıkanıklığı, sinüzit ve alerji açısından faydalar sağlar.
Ozon tedavisi yapan bir doktor bul. Takibine gir. Ayrıca Minör Oto hemoterapide uygulanabilir.
Hocam krom tesislerinde çalışıyorum. Tozlu buharlı ortamdayım. Şikayetim yok ama kendimizi korumamız için öneriniz var mı?
Öncelikle işinize ve iş yerinize özel iş ve işçi güvenliği kanun ve uygulamalarına uygun çalış. Ayrıca yılda en az 2 kez hacamat yaptır. Gittiğin doktorlara işin ile ilgili bilgi ver. Özellikle enginar, kereviz, sarımsak, keçi boynuzu tüketmeye dikkat et.
Yazılarınızı dikkatle okuyorum. 56 yaşında menopoza girmiş emekli bir bayanım. Menopozdan korkmuyorum. Sizce haklı mıyım?
Çok iyi yapıyorsunuz. Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşim benden fazla kıllı
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