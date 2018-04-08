Sertliğim eşimi tatmin etmiyor
Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde. Fakat cinsel ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın.
Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin.
Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor.
Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır.
İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun.
Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal.
O zaman eşinde orgazm bozukluğu olabilir.
Menopozdayım. Östrojenli menopoz ilacı kullan dediler. Kullanabilir miyim?
Şikayetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın.
Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim. Bedeninizin ihtiyacını belirleyelim. Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz. Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, Hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları ve migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar.
Bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi komşu-eş-dost- teyze reçeteleri ile alınmamalıdır.
TANIMADIĞIM İNSANLA NASIL UYUYABİLİRİM
Merhaba 21 yaşında bir bayanım. Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl başbaşa uyuyabilirim?
Öncelikle sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme.
Görüşme, söz ve nişan süreçleri var. Yani kişiler ve aileleri tanışıyor, konuşuyor. Karar veriyor.
Evlilik sonra. Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin.
Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da EVLENME. Bu durum için etrafından, psikologtan mutlaka destek al. Paniklik bir durum yok. Milyarlarca insan evleniyor.
NEZLEYİM ŞURUP ŞEKER YAPAR MI?
Geçenlerde nezle oldum. Doktora gittim. İlaç yazdı. 'İlaç boğazıma takılıyor şurup yazın' dedim. 'Şeker hastası mısın' diye sordu. Şurup şeker hastalığı yapar mı?
Şurup % 60 dan fazla şeker içeren sıvı ilaç şeklidir. % 64 şeker içeren şuruba basit şurup (sirop simple) adı verilir.
Şeker miktarları yüksek olduğundan içlerinde bakteri veya mantarlar üreyemez. Yalnız şeker hastalarında bu konu dikkate alınarak diyet ayarlanır. O yüzden şurup yazacağımız hastaların şeker hastası olup olmadığını sorarız.
Şurup şeker hastalığı yapmaz. İçini rahat tut. Yazılan ilaçları doktor kontrolünde kullanabilirsin.
ROMATİZMADAN BIKTIM
Hocam romatizmam var. İlaç kullanıyorum. Allah var bir taraftan da bıktım. Ara ara başladığında ne yapacağımı bilemiyorum. Bir şeyler varsa anlatırsanız sevinirim.
Aslında tahlil varsa bilmemiz iyi olurdu. Çünkü kireçlenmeyede, mikropsuz iltihabi kemik-eklem- kıkırdakkas- lif-bağ dokusu ağrılarına da "Romatizma olmuşsun" diyerek anlatılıyor. Gerçek romatizma dediğimiz durumlar mikropsuz iltihapların yani inflamasyonların olduğu durumlardır. Varolan takip ve tedavilerini bıkmadan sürdür.
54 yaşındayım. Gece sık idrarım var. Bir de çatallanıyor. Doktor 'Test yaptır' dedi. Kağıtta PSA yazıyor. Kötü bir durum var mı?
Tanı koymak şart. Tanıya göre tedavi belli olur. Kötü bir durum var mı yok mu o zaman anlaşılır. Prostat kanseri açısından hastalık belirtisi veren semptomatik ve vermeyen asemptomatik erkekleri taramak, prostat biyopsisi gerekliliğini ve prostat kanseri tedavisinin etkinliğini belirlemeye yardımcı olmak ve prostat kanseri nüksünü saptamak için bu test yapılır. Prostat kanseri taraması için PSA testlerini kullanma konusunda halen bir uzlaşı bulunmamaktadır. Ultrason, doktor muayenesi, tanm idrar tahlili de gerekecektir.
Ağabeyimi doktora haşimoto olmuş. Aileye de bakın demişler. Çok korktum. Ne yapayım?
Troid bezinin bir çeşit hastalığı. Çalışması azalıabilir.
Bağışıklık sistemi kendi troid organına anlaşılmayan sebeplerle zarar veriyor.
Hayatı tehdit eden bir durum değil. İlaçla tedavisi mümkün.
Takip gerekir. Korkma. Tahlil yaptır. Troid bezinin usg sini çektir.
Ben kick boks dövüşçüsüyüm. Milli olmak istiyorum. Ama antremanlardan sonra her tarafım ağrıyor. Ne yapmalıyım?
Yaptığın spor gereği kemik, kas, lif, kıkırdak, bağ dokusunda darbeye bağlı hasarlar oluşur. Ağrı kesici ilaçlar çok ve sık kullanılırlarsa yan etkileri ortaya çıkabilir. Bize başvuran hastalarımıza Manyetik Alan Tedavisi ve Ozon Tedavisi uygulamalarını öneriyoruz.
D-B vitamin düzeyi, Crp, Rf, TSH, PTH gibi testler de gerekir. İç hastalıkları Uzmanının takibine gir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Sertliğim eşimi tatmin etmiyor
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