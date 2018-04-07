Heyecanlı evlilik
Aklına geleni eşinle tabi ki paylaş. Haberi olmadan yapma imkanın yok. Çünkü ikinizin birlikte olduğu bir durum bu. "Fantezi. Fantazi" diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı "Sınırsız hayal" demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.
Kızmayacağı şekilde söylemelisin. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.
Tansiyon hastasıyım. 3 yıldır ilaç kullanıyorum.Siz manyetik tedavi ile ilgili bilgi vermiştiniz.Şeker ve tansiyona da iyi gelir mi?
Gelir. Manyetik Alan Tedavisi (PEMF THERAPY) yani diğer adıyla Mıknatıs Tedavisi, dolaşımın düzenlenmesini sağlar. Tansiyonu düzenler. Tıkanmış damarları açtığı gösterilmiştir. Bedenin tüm hücrelerinide güçlendirir. Mutlaka öneriyorum. Fazla kilosunu veren, uyku düzenini sağlayan, stresini kontrol eden birçok hastamız bu tedaviyle birlikte ilaç kullanımlarını azaltabilirler.
65 yaşındayım. Urfalıyım. Acıyı severim. Ama idrarımı çatallı yapıyorum. Acılı yediğimde daha çatallı oluyor. Ağrı da oluyor. Ne yapayım?
Prostat bezi büyüyen hastalarda özellikle baharatlı, mayalı yiyecek ve içecekler hastalığın şikayetlerini arttırabilir. Önce üroloji uzmanına git. Mutlaka git. Korkma. Çekinme. Utanma. Hastalık tanısı konmazsa tedavide tam olmaz. Tedavi tam olmazsa sofrada acı olmaz. Sofrada acı olursa sende acı eksik olmaz.
EVLİLİKTE GAZ SIKINTISI
43 yaşındayım. 2 ay önce evlendim. Çok gazım var. Eşimle ilişki sırasında da bu sorun oldu. Yani çok sıkıntılı bir durum. Ne yapayım?
Cinsel ilişki sırasında, karın içi basınç değişiklikleriniz var olan gazınızın makat bölgesine toplanmasına neden oluyordur. Kalın bağırsağın dolma kapasitesi aşıldığında gaz dışarı atılır. Tabi zamanlaması uygun olmayınca sosyal sorunlara da neden olur. Öncelikle Burnunuz tıkalı mı muayene ettirin. Burun tıkandığında ağızdan hava yutulur. Gaz artar. İlişki öncesi turp, lahana,nohut, fasulye ve benzeri gaz arttırıcı yiyecekler tüketmeyin. Ayak ve karnınızı sıcak tutun. Yine hatırlatmak gerekirse ilişki öncesi tuvalete giderek bağırsaklarınızdaki dışkı ve gazı tahliye edin.
RAHİM KANSERİ AŞISI
22 yaşındayım. Üniversitede okuyorum. Rahim ağzı kanserinin aşısı varmış. Yaptırabilir miyim. bilgi verebilir misiniz?
Evet yaptırabilirsiniz. Rahim ağzı kanserine neden olan Human Papilloma Virüs için hazırlanmış bir aşıdır. İkili ve dörtlü aşı çeşitleri vardır. Bu iki aşı 9-26 yaş kızlara ve kadınlara HPV testi yapılmaksızın üç doz halinde aşı yapılabilir. Ayrıca 43 yaşa kadar kadınlarda yapıldığında aynı etkinin var olduğu gösterilmiştir. Aşı yapılsa da diğer tiplerle kanser gelişebileceğinden Pap Smear taramasına devam edilecektir. Her iki aşı da etkili olabilmesi için üç doz kas içerisine yapılmalıdır. Dörtlü aşı aşının ilk dozu yapıldıktan sonraki 2. ve 6. aylarda tekrarlanmalı, ikili aşı ise 1. ve 6. aylarda tekrarlanmalıdır.
BABAM KANSER Mİ?
Babam Hepatit hastası... 2 yıldır tedavi görüyor. Bu sefer AFP diye bir test istemişler. İnternete baktım kanser testiymiş. babam kanser mi? Lütfen doğruyu söyleyin.
Öncelikle konuyu doğru anlaman ve ona göre yorum yapman gerekir. Parça parça bilgiler seni yanlışa götürür. AFP dediğimiz test Alfa Feto Protein dediğimiz bir maddenin kısaltılmış hali. Bazı karaciğer kanseri, testis kanseri veya yumurtalık kanseri tanısında ve tedavisinin izlenmesine yardımcı olmak için bu test yapılır. Ancak sadece kanser tanısında kullanılmaz. Hepatit ve siroz hastalarının takibinde de kullanılır. Karaciğer hücreleri yenilenirken AFP üretilir. Hepatit ve siroz gibi kronik karaciğer hastalıklarında AFP uzun süre yüksek düzeylerde kalabilir. Ayrıca babanın şu an ki gerçek durumunu sadece onu takip eden doktordan öğrenebilirsin. Bu söylediklerimin hepsi gerçek. İnternetten babanı takip etme. Merak ettiklerini doktorunla konuş.
48 yaşındayım ve bankacıyım. Yüzümü gençleştirmek istiyorum. Ama kafamı karıştıracak kadar çok ihtimal var. Cevabınızı bekliyorum.
Önce cildinizin sağlığı için gerekli muayeneyi olun. İç hastalıkları uzmanı veya cildiye uzmanına gidin. Tiroit testleri, D vitamini, tam kan sayımı gibi cilt sağlığını belirleyen özelliklerinizi tespit edip tedavi planlayın. Yoksa hemen yüzünüze bir şey sürüp sıktırarak sağlık, güzellik olmaz. Ardından Ozon tedavisi, PRP Tedavisi ve Mezoterapi gibi hem tedavi hem de güzellik verici yöntemleri seçeriz. Son olarak duşunuza arıtma taktırabilirsiniz. Böylece cildinizin sağlığını uzun süreli muhafaza edebilirsiniz.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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