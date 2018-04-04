AIDS mi oldum!
Korku, hastalıkları arttırır. Tanı koymayı geciktirir. Erken tanı, tüm hastalıklar için tedavi ve takibi kolaylaştırır. Düşünerek ya da sadece muayene ederek bu tip tanılar konmaz. Hemen üroloji, cilt, iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından birine muayene ol. Tetkikler başlansın. Risklerin belli olsun. Sadece AIDS'te değil, birçok enfeksiyon hastalığında cinsel organda yara çıkabilir. Sifiliz, Behçet Hastalığı ve bunlara benzeyen farklı hastalıklar söz konusu olabilir. Her birinin takip ve tedavisi farklıdır. Bu nedenle önce tanı koymak gerekir.
Nafiz Hocam, 6 aydır şekerim var. İncir tatlısını çok severim. Tatlandırıcıyla yapabilir miyim? Ne önerirsiniz?
Tatlandırı olmadan da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. İncir, meyve şekerine sahip olduğu için tatlandırıcı kullanmana gerek yok. Tarifi veriyorum. Yarım kilo incir al. 2 su bardağı su hazırla. İncirleri yıka, dörde böl. İncirleri 2 su bardağı su ile yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişir. Tencerenin ağzını kapalı olarak, soğumasını bekle. Lor peynirin üstüne 1/4 incir koy. Yemek sonrası diyet listene bak. Bir porsiyon meyve yerine bir dilim yiyecek şekilde düzelt. Ağzının tadı için hayatının tadını kaçırma. Peynir sevmiyorsan tatlının üstüne 1 su bardağı süt veya kefir iç. Afiyet olsun.
ŞEKERİM DENGESİZ
57 yaşındayım. Şeker hastasıyım. İlaca rağmen şekerim dengesiz. Böbreklerime zararı olur mu?
Kan şekeri yüksek giden şeker hastalarında böbrek zarar görür. Protein kaçağı olur. Böbrek çalışması tedbir alınmazsa bozulur. Dediklerimi yapmaya başla. Böbreğini koruyalım.1- Diyet listeni düzenlet ve uygula. 2-Tokluk kan şekerini ölç. 3- Tansiyonunu ölç. Büyük tansiyonun 12'yi küçük tansiyonun 8'i geçmesin. 4- Göz dibi muayenesi olmak için göz doktoruna git. 5- Efor testi yaptır. 6- Bütün bunları düzenli takip edebilmek için düzenli olarak gideceğin doktoru seç. Böbrek koruyucu özelliği olan tansiyon ilacı başlanabilir. Basit tedbir ve takiplerle böbreğini koruyabiliriz. Bunun için istekli, kararlı ve düzenli ol yeter.
TAHLİL TEMİZ AĞRI ÇOK
Hocam 2 aydır başım ağrıyor. Tahlillerim temiz çıktı. Sizce ne olabilir?
Baş ağrısı toplumda en sık görülen şikâyetlerin başında gelir. Tüm baş ağrılarının yüzde 90'ını ise migren ve gerilim tipi baş ağrıları oluşturur.Doğrudan doğruya baş ağrısı tablosuyla ortaya çıkan, başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan baş ağrıları primer baş ağrılarıdır.
Bunlar migren, gerilim tipi ve küme baş ağrılarıdır. Sekonder baş ağrıları ise yüzde 10 oranında görülen, nedeni belli bir hastalığa bağlı olarak (örneğin beyin damar hastalıkları, beyin tümörleri, göz hastalıkları, sinüzit gibi hastalıkların seyri sırasında) ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Yani en kısa sürede yapılmış tahlillerini al, iç hastalıkları uzmanı ve Nöroloji uzmanına mutlaka muayene ol. Hep aynı doktorun takibinde kal.
VAJİNİT İLTİHABI KADINLARIN DÜŞMANI
3 ay önce doktorum 'Vajinit iltihabın olmuşsun' dedi. Yani biraz akıntım vardı. Tekrarlıyordu. Fitil verdi. Ama yine tekrarladı. Başka bir hastalık olabilir mi?
Vajinit kadının vajinasının iltihabıdır. Kadınların üçte bir kadar çoğunluğu hayatlarının bir döneminde vajinit belirtileri gösterecektir. Vajinit her yaştaki kadınları etkiler, ancak üreme çağlarında en sıktır. Antibiyotikler, hormon düzeylerinde değişiklikler, gebelik, emzirme, menopoz, vaginal duşlar, vinsel ilişki, şeker hastalığı gibi durumlarda bu şikayet tekrarlayabilir. Normal dengedeki bir değişiklik mantarların artmasına izin verebilir ve vajinite neden olur. Bu vajinanın epitelinin iltihaplı hale gelmesine yol açar. Kadın hastalıkları uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı seni muayene ve takip etmeli.
Babamda tansiyon yüksekliği ve kapak bozukluğu var. Doktoru yeni bir ilaç verdi. Haftada bir kanama testi yaptırmamız gerekiyormuş.
Babamın bronşiti de var zarar verir mi?
Coumadin dediğimiz bu tarz ilaçlar pıhtılaşma riskini, azaltsın diye verilir. Pıhtılaşma sonucu ortaya çıkan hastalıklara karşı korumak için verilir. Bronşite direk zarar vermez. Ancak zorlu öksürük sonucu ortaya çıkan kanamalar artabilir. Ayrıca bronşit hastalarında karşılaşılan enfeksiyonlarda dikkatli olmak gerekir. Şöyle ki coumadin ve benzeri ilaç kullananlarda penisilin grubu antibiyotik kullanıldığında kanamaya yatkınlık artabilir.
Bu dönemlerde kontrol testlerini erken yaptırın.
Kilo vermeye çalışıyorum Nafiz Hocam. Ancak her kafadan bir ses çıkıyor. Mesela yağsız salata yiyin diyorlar. Yağ kilo yapmaz mı?
Tıpta değişmeyen kanunlar vardır. Bu kanunlardan biri de "Bir maddeye zehir etkisi katan kullanılma miktarıdır" Doğru yağı seçer, doğru zamanda ve doğru miktarda yersen bir sıkıntı olmaz. Zeytinyağı, kanola yağı gibi yağları günde 3 yemek kaşığını geçmeyecek kadar tüketirsen, faydası var.
Harcanandan fazla kalori alırsanız, kilo artışı olur. Sadece sebze de yesen fark etmez. Yani hareketsiz kilo veremezsin.
Salatayı yağlı yersen diyette bazı yiyecekleri çıkartmalısın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- AIDS mi oldum!
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