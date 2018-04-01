Çok ağrısı oluyor
Şikayetin nedenini öğrenelim. Yani kadın hastalıkları uzmanına götür. Tanıya göre geçip geçmeyeceğini yazalım. Ama tespitiniz çok net. Bu nedenle bir hastalık başlama ihtimali kuvvetli. Bedenin bağlanma noktaları veya liflerle ilgili olabilir. Ayrıca karın içi yeni gelişen kitle ve benzeri hastalıklar karşımıza çıkabilir. Dikkatiniz için teşekkürler...
Doktor bey 19 yaşındayım. Yüzümde sivilce izleri var. Bazı şeyler denedim ama olmadı. Siz ne önerirsiniz?
Sivilce izlerini yok etmek için, dediğin gibi çeşitli öneri ve tavsiyeler söz konusu. Sivilce izinin cinsi, karakteri, miktarı ve nedeni önce tespit edilir. Sonra uygun bir öneri yapılabilir. Ancak Mezoterapik uygulamalar oldukça faydalıdır. Yani derinin orta tabakasına yönelik çeşitli uygulamalarla cilt tamiri, yenilenmesi, güzelleşmesi söz konusu olur. Mikro iğneli cilt kalemleriyle yapılanlar oldukça etkindir. Mezoterapi eğitimi almış bir doktor bul. Takibine gir. Bize başvuran hastalarda en az 3 uygulamayla derinin sivilce nedeniyle ortaya çıkan hasarını düzeltme planı yaparız. Cildine ve takip eden doktorun kanaatine göre bu sayı değişebilir.
HEPATİT B HASTASI NE YAPSIN?
1 yıldır Hepatit B taşıyıcısıyım. 'Aman dikkat et' denilmesinden bıktım. Bu işin özeti nedir? Yardım edin...
Önce senin yaptığın gibi doğru bilgilenmeliler. Korku bağışıklık sistemini zayıflatır. Hastalar yılda bir kez tetkiklerini yaptırmalı. Birlikte yaşadığı kişilerin testleri yapılarak, aşılanması gerekenler aşılanmalıdır. Diğer sebeplerle tedavi olurken HBV taşıyıcılığı konusunda doktorunu bilgilendirmelidirler. Hekim bilgisi dışında rastgele ilaç almamalılar. Kilo almaktan kaçınmalı.Fazla kilolarını vermelidirler.
ACABA BEN DE Mİ KANSERİM!
Eltim rahim kanseri olmuş. Benim adetlerim düzenli. Yine de korktum. Rahim kanserinin şikayetleri nelerdir?
Rahim kanserinin de ilk bulgusu anormal, düzensiz, zamansız aşırı kanamalardır. Cinsel ilişki sırasında artan iç ağrı da görülebilir. Düzensiz kanama veya ağrı şikayetiniz olduğunda doktorunuza başvurmanız gerekir. Menopoza girdikten sonra kanamalarınız olursa beklemeden doktora gidin. Miyomlar, polipler ve rahimdeki bazı değişiklikler de kanamaya sebebiyet verir ama bunların doktorunuz tarafından ayırt edilmesi gerekmektedir.
OZON BENİ GENÇLEŞTİRİR Mİ?
71 yaşındayım efendim. Ruhum genç. Ama bedenimin de genç olmasını istiyorum. Geçen torun internetten okudu. Gençlik aşısı ozon varmış. Bizim de gençleştirir mi? Yani siz anlamışsınızdır benim demek istediğimi...
Ozon tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin.
Ama her yerin dimdik olması için verilen bir söz yok. Çünkü her büküklüğün bir tek sebebi yok. Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.
Nafiz hocam, 4 yıldır böbreğimde kist olduğunu öğrendim. 35 yaşındayım. Kimse de size sormak istedim. Tedavisi var mı?
Basit böbrek kistleri genellikle sadece takip edilir. Genelde 10 cm çapına kadar belirgin bir problem yaratmaz. Dolayısı ile çok büyümediği sürece bu kistlerin tedavisi gerekmez. 10 santimin üzerine çıktığında ise veya kistler, yüksek tansiyon, iltihap ve böbrek yetmezliğine neden olmuşsa tedavisi yapılır. 6 ay en geç yılda bir ultrasonla böbrek kistinin büyüklüğünü ve özelliklerini takip etmek yeterlidir. İdrar, kistli böbreğin bulunduğu taraftaki ağrılar ve idrar yaparken ortaya çıkan şikayetleri ihmal etme yeter.
NODÜL KÖTÜ MÜ?
Annemin guatrı vardı. Bana da ultrason yaptırmam söylendi. Ultrasonla akıldı. "Nodül var" dediler. İğneyle parça almak gerekiyormuş.
Şikayetim yokken parça aldırmam doğru mu?
Tiroit ultrasonunda nodülün çapının değerlendirilmesi, kistik ya da solid özellikleri, kalsifikasyon ve şeklinin düzenli olup olmadığı hakkında detaylı bilgi vermektedir. Nodülün çapı 1 santimetreden büyükse veya ultrasondaki nodülün görüntüsü kanser ile ilgili şüpheler taşıyorsa biyopsi gerekir. Ayrıca Ultrasonelastografi yöntemi denilen bir uygulamada var. Bununla nodülün değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu görüntüleme yönteminde nodülün sertliği hakkında bilgi vermektedir. Sıcak nodüllerin kanser olasılığı çok düşük kabul edilmektedir. Soğuk nodüllerde ise kanser oran yüzde 5 ila 8 oranında değişmektedir. Tedavi sonrasında nodül çapının küçülüp küçülmediğinin takip edilmesini sağlar. Yani nodül başlangıçta iyice incelenmesi gereken bir farklılıktır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Çok ağrısı oluyor
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