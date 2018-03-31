Normali kaç keredir?
Herkesin ayakkabı numarası farklı, göz rengi farklı, tansiyonu farklı, nabzı farklı. Ayrıca zevkler ve renkler tartışılmaz. Neticede tek kişilik bir durumda değil. Size göre neyse devam edin. Mutluluk, elindekinin kıymetini bilmektir. Olmayanın peşinde koşmak mutsuzluk demektir. O işi demek istiyorum.
Mutluysanız saymayın.
Hocam, 1 yıldır şeker hastasıyım. İdrar yanması, hafif akıntı, kaşıntım oluyor. Adetimde bile kaşıntı oluyor. Sürekli mantar diyorlar.
Niye bu mantar geçmiyor? Bana yardım edin...
Özellikle şeker hastalarında idrar yolu enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Bayanların idrar yolları kısadır. Kolay enfeksiyon riski vardır. Özellikle perhize dikkat edin. Kan şekeri yüksek giderse idrar ve idrar yolları enfeksiyona yatkın hale gelir. Nemli ortamda mantar sık tekrarlar.
Banyo, havuz, hamam gibi ortamlarda mantar enfeksiyonu sık olur. İdrar yollarının veya başka bir deyişle cinsel organınızın temizliğine bu nedenle dikkat edin. Cinsel ilişki sırasında da eşinizin cinsel organ temizliği de önemli. Bu konuyuda eşinle mutlaka görüş.
HER GÜN HACAMAT OLMAZ!
Hocam merhaba. Hacamatın faydalarını pek çok yerde duydum. Ancak merak ediyor. Her gün hacamat yapılır mı?
Hacamat kelimesi "emmek" manasına gelen "hacm" kelimesinden türemiştir. Tıbbi hacamat için muayene sonrası uygunluk aldıktan sonra sünnet vecibesine uygun şekilde uygulamak istediğinizde her ayın belli günleri uygulama yapılır.
Sadece tıbben gereklilik için yapılmak istendiğinde hastanın durumuna göre doktor tarafından uygun zaman tanımlanarak yapılabilir.
ACABA ÇAY MI GERİYOR?
Taksi durağım var. Malum iş gergin... Uber müber işler sıkıntılı. Çay mı sinir yapıyor anlamadım?
Siyah çayı çok tüketen bir milletiz. Yani milli çayımız zaten. Ama her şeyin aşırısı zarar... Sakinleştirici çaylarında fazlası dikkat dağıtır. Maazallah direksiyonda dikkat şart. Ancak ara sıra melisa çayı, akşam yatarken de pasifloralı çaylar rahatlık verebilir. Sorunu düşünmekten çözümü düşünmeyen bir tarafımız var. Herkese bunu hatırlatalım. Sorunu tespit edelim. Ama çözümü de mutlaka düşünelim.
TEK ÇARE AMELİYAT MI?
Nafiz hocam, bel fıtığım var. Kolum, bacağım ağrıyor. Ağrı kesici içince geçiyor. Doktor ameliyat önerdi ama ben istemiyorum. Başka çaresi yok mu? Ne yapmam lazım?
Ameliyatlık hale gelmiş bir fıtığı ilaç tedavi etmez. Bel, boyun fıtıkları gibi sinir kılıfının ezildiği durumlarda ilaçlar hissedilen ağrıyı bir süreliğine hissetmememizi sağlar. Yani tedavi etmez. Geçiştirir. Fizik tedavi uzmanları ameliyat olmazsa olmaz diyorsa artık ameliyat şart olmuştur. Ameliyat gereken durumlarda edilmezse kalıcı bölgesel veya yaygın felçler gelişebilir. En azından başka bir fizik tedavi uzmanı veya beyin cerrahi uzmanına git. Onlarda ameliyat diyorsa beklemen sana zarara verir. Korkma, inatlaşma, para için ameliyat ediyorlar falan diyerek kendine zarar verme.
Ayaklarımda, bacaklarımda bir yanma, şişme ve uyuşma oluyor. Halsizliğim var. Dışarı çıkamıyorum. Ne yapmam lazım?
Bu şikayetler bir çok hastalıkla birlikte görülebilir. yanma, şişme, uyuşma şikayetleri bedenin alt kısmına ait elektrik kabloları yani sinir sistemi ile ilgili olabilir. özellikle bel fıtıklarında sık görülür. Aynı zamanda kansızlık durumlarında, stres, depresyon, bazı vitamin ve kan tuzları eksikliklerinde bu şikayetler söz konusu olabilir. "Dışarı çıkamıyorum" derken kabızlıktanmı bahsediyorsun yoksa evden dışarı çıkma korkusu gibi huzursuz hallerdenmi bahsediyorsun anlayamadım. Kabızlıkta sıvı ve lifli gıdalarla beslenmek gerekir. Hareketini arttırman iyi olur. Sıkıntını azaltman ve dışkılamayı ertelememen gerekir.
Doktor Bey, kabızım. 3 aydır basur şikayetim de var. Ne yapsam geçmedi. Son çare size yazıyorum. Ne yapmalıyım?
Yemek yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinirstres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir. Kabızlık zorlu dışkılama ve sert dışkı nedeniyle makat damarlarını bozar. Basur yapar. Kabızlık yapan nedenleri tespit etmeye çalış. Günde 8-10 bardak su iç. Sebze meyve tüket. Dışkılama ihtiyacı geldi mi erteleme. Kabızlık yapan ilacın varsa doktorunla konuş, değiştir. Tuvalet antremanı yap. Nasıl mı? Anlatayım. Her sabah yataktan kalkınca, her akşam yatağa yatmadan tuvalete git.
Ikınmadan, dışkılama yaptığını düşünerek tuvalete otur bekle. Ama ıkınma. Yaklaşık 3 ayda aynı saatte kalkar gibi aynı saate dışkılamaya beden alışır.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Normali kaç keredir?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Fazla antibiyotik karaciğeri bozabilir 30 Mart 2018, Cuma Ateşim sık çıkıyor. Antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. "Böbrek hastası olursun" diyorlar. Doğru mu? Çok...
- Az tuz tüketin 29 Mart 2018, Perşembe Nafiz Hocam; 49 yaşındayım. Tansiyonum yüksek. Şu tuz işini azaltamadım. Fazla tuzlu yemek tansiyonu bu kadar etkiler...
- ‘Ağrıyor’ diyor ama doktora gitmiyor 28 Mart 2018, Çarşamba Eşimle 6 aydır evliyiz. İlişkiye girmekte zorlanıyoruz. Çünkü o sırada ağrıdığını söyleyip kasılıyor. Doktora gitmiyor....
- Fazla kanama halsizlik yapar 27 Mart 2018, Salı Doktor Bey; Son 2 aydır adet kanamam giderek arttı. Dinleniyorum ama halsizliğim geçmiyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Adet...
- Cinsel hayatta sorun yaşıyorum 26 Mart 2018, Pazartesi 21 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle cinsel ilişkiye girmeye çalışıyorum. Tam sertleşme olmadan boşalıyorum. O...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri