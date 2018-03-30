Fazla antibiyotik karaciğeri bozabilir
Çok antibiyotik kullananlar böbrek hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir.
Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce Kulak Burun Boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.
Zayıflamaya çalışıyorum. Kilom 79. Arkadaşım bir diyet listesi almış. Ben de fotokopi çektirdim. Nelere dikkat edeyim?
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Fotokopinin okunaklı ve doğru sırada çekilmesine dikkat et. Sıra karışırsa okunaklı çıkmazsa yandın. Her şey iyice karışabilir. Doğru zayıflamak için doğru şeyler yapmak lazım. Bence önce kendini tanı. İç Hastalıkları Uzmanına en az bir kez muayene ol. Her beden dünya da tek yaratılmıştır. Kilo almanın sebebi arkadaşından farklı olabilir. Çözümü de farklı hale gelebilir. Önemli olan yeterli ve dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilmektir. Şişmanlık; harcanandan fazla yemek yemeye bağlıdır. Diyet önerileri kadar hareket etmekte önemlidir.
İyi şanslar.
75 YAŞINDAYIM, CİNSEL İSTEKSİZLİK YAŞIYORUM
75 yaşındayım. 3 senedir sertleşme sorunu yaşıyorum. Ne yapabilirim, ne kullanabilirim?
60 yaşından sonra erkek hormonları azalmaya başlar. Andropoz dediğimiz döneme girilebilir. Bu dönemde sertleşme ve cinsel isteksizlikler yaşanabilir. Sende cinsel istek azalmamış ama sertleşme sorunu başlamış. Önce Üroloji Uzmanına git. Hem hormonların hem de prostatın durumunu öğrenelim. İlaçlı tedavilerle halledebilirsek ne ala. Bunlarda sıkıntı yoksa Mutluluk Çubuğu denilen Protez taktırmak uygun mudur değerlendirelim. "Çocuk Sahibi olmak istiyorum" diyorsan Meni yollarında meni kalmış mı araştıralım.
İshal olunca onu iç bunu iç diyorlar. Antibiyotik al alma diyorlar. Ne yapalım diye düşünene kadar ishal de geçiyor. İshal olunca hangi gıdaları yemek sakıncalıdır?
Her kişinin hastalığı kendine özeldir. İshallerinde bir sürü nedeni var. Ateş 38 dereceyi geçerse, genel durum bozulursa, basit tedbirlere rağmen 2 günden fazla uzun sürüyorsa mutlaka doktora gidin. Ayrıca fazla kafein içeren kahve ve demli çay, kolalı içecekler, Süt ve süt ürünlerinden peynir, puding, sütlaç, muhallebi, dondurma, Yağ oranı fazla olan kızartma, yağlı tatlılar, fazla tereyağı, kremalar ishali arttırabilir. Diyetteki lifi de sınırlandırın. Yani meyve ve sebzelerden sakının. Sık ve az beslenin, bir seferde fazla gıda almayın. Kurutulmuş meyveler, baklagiller, ıspanak, fındık yersen ishal artabilir. Gaz ve kramp tarzında ağrın varsa gaz yapan gıdalardan da uzak durun.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Fazla antibiyotik karaciğeri bozabilir
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