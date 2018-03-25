Cinsel organımda yaralar çıktı
Anlaşılan gergin bir durumdasın. Evlilik yeni bir hayat demektir. Maddi ortam iyi olsa bile eşlerin birlikte yaşaması, cinsel hayatlarının yaşanması gerilim yaratır. Kaldı ki kendinize özel cinsel ilişkinizi bile yaşayabileceğiniz rahat bir mekan yokken sıkıntı, stres, kaygı, evham çok olur. Bu da senin bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Anlattığına bakılırsa cinsel organ uçuğu ihtimalin var. Her önüne gelen kremi kullanma.
Kaldı ki başka hastalıklarda olabilir. Hızlıca cinsel ilişkiyi tamamlama hissi cinsel organlara zarar vermiş olabilir.
Hocam merhaba. Askerden yeni geldim. Nişanlandım. Kendi kendime sık sık tatmin olurum. Bu evliliğimi etkiler mi?
Her şeyin aşırısı zarar. Aşırı kendi kendine tatmin yöntemi cinsel organına ait şekil farklılıkları, cilt tahrişi, prostat bezinin gereksiz aşırı çalışması, yorgunluk ve uykuya eğilim, erken boşalma gibi hastalıklara, şikayetlere yol açabilir. Evlendikten sonra da erken boşalma başta olmak üzere sosyal yaşantında veya normal cinsel ilişkinde sıkıntılar yaşayabilirsin.
Eşinde hem senin hem kendisi için olumsuz sonuçlar ortaya çıkaran bu durumu bilmezse aklına başka başka ihtimaller gelir, vesvese yapar.
Sıkıntınız artar.
BALGAM NASIL GEÇER?
2 yıldır reflü hastasıyım. Çok balgamım oluyor, bir türlü bitmiyor. Balgam ve terden nasıl kurtulabilirim?
Reflü balgam yapmaz.
Öksürük yapar. Üst solunum yolların ile ilgili uzun süreli iltihaplar, alerji durumları, sigara içimi, tozlu ortamda yapılan mesleklere bağlı tekrarlayan balgamlar olabilir. Ayrıca muhtemelen burnun tıkalı. Ağız solunumu yaptığın zaman reflü ve balgam tekrarlar.
Hepsinin bir arada değerlendirilebilmesi için iç hastalıkları uzmanının muayenesi gerekir. Tıkalı burun nedeniyle hızlı yemek yiyip, çiğnemeden yutman nedeniyle reflü şik‚yetin ayrıca şiddetlenir.
SÜREKLİ TUVALETİ GELİYOR
Bir yakınınm Alzheimer hastası. Kabızlığı var. 5 dakikada bir idrara çıkıyor. Küçük abdest sayısı nasıl düşer?
Prostat bezi büyümesi, idrar kesesi hastalıkları, şeker hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları sık idrar yapmaya neden olabilir.
Bazen kullanılan ilaçlar yan etki yapabilir. Tam idrar tahlili, PSA testleri, açlıktokluk kan şekeri, tam kan sayımı yaptırılması gerekecek. Önce üroloji uzmanına muayene ettir.
Yattığı yerde oturduğu yerde yapabildiği her türlü hareketi yapsın-yaptırın.
Sulu-zeytinyağlı sebze yemekleri ve salataları gerekirse püre haline getirerek yedir. Lavman ihtiyacı olabilir.
STRES YÜZÜMÜ ŞİŞİRDİ
24 yaşındayım. Pizzacıda çalışıyorum. Strese bağlı olarak yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim normal ama geçmiyor. Ne yapacağım?
Tahlillerinin ne olduğunu yazmamışsın.
Şişmenin birçok sebebi var.
Alerjik testler, idrar tahlili, troid çalışma testleri, damar sistemi ile ilgili testlere ihtiyaç var. Açık tenli, hassas cilt yapısına sahip, cilt altı yağ dokusu ince kişilerde damar çalışma farklılığına bağlı hastalık olmayan ama stres gibi durumlarla artabilen durumlar olabilir. Yaptığın iş, kullandığın ilaçlar, ortamın ısısı nemi buna neden olabilir.
Menopozdayım. Kemik erimem başlamış. Süt içince midem ağrıyor. Doktor kalsiyum ilacı verdi. Kabız oldum. Ne yesem iyi gelir?
Keçiboynuzu ye. İyi gelir. Sütten yaklaşık 3 kat fazla kalsiyum var.
Liflidir kabızlık yapmaz.
A, B, E vitamini çinko ve fosfor içerir. Kolesterolünü yükseltmez. Kafein de içermez. Hatta bedene gıdalarla giren radyasyonu azaltır. Nefes rahatlatıcı özelliğine ekleyince sana da keçiboynuzunu yemek düşer. Pekmezinden ziyade kendisini ye.
43 yaşında erkeğim. Epilepsi hastasıyım. Çok oturup kalkınca, damar kasılması oluyor, geriye doğru düşüyorum. Bu neden oluyor?
Geçmiş olsun. Epilepsi ilaçlarınızın dozunun tekrar değerlendirilmesi uygun olur. Ayrıca Ortostatik Hipotansiyon dediğimiz durumlarda ani ayağa kalkmaları takiben tansiyon düşmesine bağlı baş dönmesi, şuur bulanıklığısendeleme, düşme gibi şikayetler olabilir. İç kulak ve beyincik hastalıklarını da gerekirse değerlendirmen gerekecek.
Doktor Bey, annemin rahim sarkması var.
Rahim sarkması nasıl tedavi edilir? Ameliyat dediler. Ameliyat sakıncalı mı?
Rahim sarkması iç organları taşıyan liflerin esnemesi, gevşemesi nedeniyle organların aşağı sarkmasıyla meydana gelir. Ya fizik tedavi yöntemleriyle ya da ameliyatla düzeltmeler yapılmaya çalışılır.
Tedavi seçimi hastaya göre değişir. Hastanın yaşı, çocuk isteği, sarkmanın şiddeti, cinsel hayatının etkilenme düzeyi kararı etkiler. İlerlemiş sarkmalarda fizik tedavi işe yaramaz. Ameliyatı, tüm ameliyatlar gibi riskler taşır.
Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve cinselhayatını daha sağlıklı sürdürebilmesi için vajinal düzeltme yapılması planlanır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel organımda yaralar çıktı
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