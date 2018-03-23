İlişki öncesi hazırlık şart
Kadınlarda karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir.
İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart.
Ayıp olmaz. İlişki öncesi hazırlık şart. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. Vajina kuruluğu, iltihapları ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog, psikiyatrist desteği gündeme gelebilir. Ama hemen eşinle şikayetini konuş.
Tüpçüyüm. Makatımda bir çatlak var. Bir de memeler var. Çatlaklar meme yapar mı?
Makattaki çatlağa "Anal Fissür" denir. Makat iç yüzeyinde ve hemen dışındaki cilde uzanan yırtıklar oluşur.
Çoğunlukla zorlu ıkınmalar, kabızlıklar esnasında oluşur.
Çatlak-yırtık olduktan sonra ağrı ihtimali ile dışkılama ertelemeleri ile kabızlıksert dışkı artar. Çatlak-yırtık ilerler. Makattaki memeler yani hemoroid-basur-makat damar varisleri de ıkınma ve kabızlıkla ortaya çıkabilir.
Çatlak basur yapmaz, sebep olur.
CEVİZ YEMEYİ UNUTMA
Hastalığım yok. 3 aydır sıkıntım var. 38 yaşındayım. Şimdiden unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?
Kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler, kaygı-depresyon durumları unutkanlık sebepleri.
Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli.
Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et, tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca meyve tüketimi çok önemli. Elma, böğürtlen, kırmızı erik, kayısı, üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, mandalina, muz, kivi, mango ve nektarin de bol antioksidan içeriyor. Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.
PROSTAT KANSERİ KORKUSU
İdrar yaparken kan geldi. Doktora gitsem prostat için muayene eder diye korkuyorum. Doktordan utanıyorum.
Hiç doktordan utanılır mı! "Utanmaktan patır patır kanser oluyoruz" desek boşa gitmez herhalde. Prostat varsa muayenesi de var. Erkeklerin 45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da 6 aylık aralıklarla prostat hastalıkları açısından muayene olmalarını öneriyoruz. Sonra kanda PSA testi istiyoruz. Sonuçlara göre gerekirse biyopsi gibi ileri incelemeler yapılıyor.
Tanı konduktan sonra da tedavisine geçiliyor. Ayrıca böbrek taşı, idrar kesesi hastalıkları gibi durumlarda da idrarda kan olabilir.
Hemen muayene olmaya...
'ERKEN BOŞALMA SORUNUM VAR'
Hanımla 48 yaşında evlendik. Hadi bakalım derken bitiyorum. Galiba erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım?
Sürekli olarak dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişisel-ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma "Erken Boşalma" diyoruz. Ayrıca kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları-Üroloji-psikologpsikiyatrist desteği gerekebilir.
25 yaşındayım. Kalpte ritim bozukluğum var. İleride ciddi sıkıntı olur mu?
Olabilir. Düzensiz kalp ritmi kalbe ve kalp dışı organlara zarar verir.
Düzeltilmesi veya takibi önemlidir. Kalbin kendini beslemesi düzensizleşirse kalp yetersizliği ve diğer damar hastalıkları riski artar.
Hipertroidi, anemi gibi kalp dışı nedenlerle meydana gelen aritmilerde sebep olan hastalık düzeltilip takip edilmelidir. Aynı doktora git.
Yani iç hastalıkları uzmanı ve kardiyoloji takibi şart. İlaçları düzenli kullan.
Aç tok fark etmiyor. Midemde ağrı, ekşime, yanma var. Ne yapmalıyım?
Önce hastalığına uygun yaşam şekline geç. Yani mide bağırsak hastalıkları alışkanlıkların arttırdığısürdürdüğü hastalıklardır.
Muhtemelen yemek borusu alt uç iltihabı(özefajit)-mide iltihapları-oniki parmak bağırsak iltihap ülserleri bir arada devam ediyor. İç hastalıkları uzman muayenesidiyet- yaşam şekli düzenlemelerigerektiğinde endoskopi-ilaç ve takip rotasını takip et.
Söylenenleri uygulamazsan şikayet etmekten vazgeç çünkü tekrarlar. Karnın rahat etmezse kulağın rahat eder.
Kemik erimem var. Bakkal, yoğurt önerdi. Kemiklerime iyi gelir mi?
Yoğurtta bulunan kalsiyumun emilebilme özelliği çok yüksektir. Kalsiyumun en önemli işlevi, kemik ve dişleri korumak ve gelişimlerini sağlamaktır.
Menopoz döneminde zayıflayan kemiklere ihtiyacı olan kalsiyum takviyesi desteği de yoğurttan sağlanır. Kefir, balık, keçi boynuzu da tüketin.
Ancak ilaç tedavisi ihtiyacı için de doktora gitmeyi unutmayın.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlişki öncesi hazırlık şart
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Eşim çabuk bitiyor! 22 Mart 2018, Perşembe Eşim 32 yaşında spor hocası. Ben de 34 yaşındayım. Son 7-8 aydır aramızda ilişki pek olmuyor. Kuvvetli de biridir....
- Eşime karşı istek duyamaz oldum 21 Mart 2018, Çarşamba Daha 31 yaşında kadın olmama rağmen 4 yıllık evliyim. Son 4 aydır kocama karşı istek duyamaz oldum. Kafamı bir...
- İlişkiye girmeden boşalıyorum 20 Mart 2018, Salı Yeni evliyim. Eşimle cinsel ilişkiye giremeden boşalıyorum. Tahliller normal geldi hala huzursuzum. Nedeni ne olabilir? ...
- Orgazm için eşinizin ruhunu okşayın 19 Mart 2018, Pazartesi Doktor bey bizim burada pek doktora soru soramıyoruz. Küçük yer. Yani etraf duymasın diyoruz. 25 yaşındayım. 2...
- Andropoza girmiş olabilir miyim? 18 Mart 2018, Pazar Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemediğimi söylüyor. Bana 'Andopozda mısın?' dedi. Erkek menopozuymuş. Kendi...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri