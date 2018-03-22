Eşim çabuk bitiyor!
Öncelikle cinsel ilişkideki sertleşmeyi etkileyen en önemli konu erkeğin isteği, kendine güveni ve moralidir. Yani gençliği, güçlülüğü başka bir konu... İş yerinde sıkıntısı varsa, borcu varsa, kaygısı varsa hemen sertleşme sorunu olabilir.
Bunun yanında gelin-kaynana gibi uzun süren, çözülemeyen aile içi sorunları varsa sertleşme zor olur. Uykusuzluk ve yorgunluk isteksizlik yaratarak sertleşmede azalmaya neden olabilir.
Bu da erkekleri cinsellikten soğutabilir. Arkasından da beden hormonları etkilenip sorunun iyice kalıcı hale gelmesine neden olabilir. En iyisi eşinle önce bunları konuş.
Çözebileceğiniz sorunları çözün. Her şeye rağmen şikayetleri geçmiyorsa doktor başvurusu gerekir.
Doktor Bey benim cinsel organımda, sünnet derimin dibinde siğil çıktı. Bu siğiller için yakma dışında tedavi yok mu? Ne siğili bu?
Cinsel organlarda çıkan, siğil dediğimiz değişiklikler Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz bir mikroba bağlı olarak gelişir. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile (vajinal, anal veya ağızdan) geçer. Kişi, vücudunda gözle görülür siğil taşımasa da, mikrobunu yani HPV'yi bulaştırabilir.
Siğiller, HPV bulaşmasından 6 hafta ile 6 ay arasında görülmeye başlar. Kişi siğili olduğunu yıllarca fark etmeyebilir. Ayrıca genital siğil ve HPV ile temas etmiş herkeste siğil görülmeyebilir. Üroloji, enfeksiyon hastalıkları, cilt hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Kardeşinin elindeki hastalıkla bu hastalık aynı olmayabilir.
MİGRENİM GEÇMİYOR
Doktor bey 27 yaşında aşçıyım. 11 yıldır migren ataklarım var. Bitmeyecek mi? Hep tekrarlıyor. Ne kullanayım hocam?
Aslında migren ilaçla geçen bir hastalık değildir. Yani migreni tetikleyen faktörlerini tespit etmelisin. Ve bu tetikleyici faktörlerden uzak durmalısın. Genel olarak anlatmak gerekirse; rüzgar, lodos, hava değişikliği, uykusuzluk, fazla uyku, kadınlarda adet, parlak ışık, güneş, yemek öğününü atlamak, sigara dumanı, keskin kokular, yorulmak, stres veya her tür ani duygu değişimi, doğum kontrol hapları, şarap, bira gibi mayalı içkiler, çeşitli gıdalar migren ataklarını tetikleyebilir.
KANSIZLIĞA PEKMEZ
Doktor bey 24 yaşındayım. Kansızlığım var. Pekmez yemekten boğazım yanıyor. Pekmez bu kadar etkili mi?
Evet, oldukça etkili.
Doğal olarak, şeker katkısız yapılan pekmez, meyve özütüdür. Dolayısı ile vitaminler, kan tuzları, karbonhidratlar, hatta yağlar açısından yoğun, konsantre haldedir.
İçerdiği yüksek kalsiyum, fosfor, sodyum, magnezyum, bakır, çinko ve demir mineralleri nedeniyle, risk gruplarında bunların eksikliğini önlemek açısından tedavi edici değeri vardır. Demir eksikliği olan hastaların kahvaltı ve akşam yemeğinden sonra birer yemek kaşığı pekmez tüketmesi, kansızlığı bitirir.
PORTAKAL MİDEMİ YAKIYOR
Sık sık burnum tıkanıyor. C vitamini var diye portakal suyu içiriyorlar. Ekşimem yanmam oluyor. Başka bir şey yesem mi C vitamini için?
C vitamini tedavi değil destektir.
Var olan bağışıklık sisteminin tam ve doğru çalışmasında yeri vardır. Antikor oluşumunu uyarır ve bağışıklığı arttırarak enfeksiyonlardan korur. C vitamini kaynakları mutlaka diyette yer almalıdır.
Portakal, greyfurt, mandalina da C vitamini bulunur. Ancak bunları tüketirken reflü, gastrit gibi hastalıkları olanlarda şikayete neden olabilir. Bu durumda kuşburnu, maydanoz, ıspanak, karnabahar, kımızı biber, çilek, domates suyu önerilir.
19 yaşındayım. Öğrenciyim. 3 yıldır her adetten hemen önce terleme, huzursuzluk yaşıyorum. Hasta olabilir miyim?
Hemen panikleme, bu anlattığın adet öncesi gerginlik sendromu dediğimiz bir durumla uyumlu görünüyor.
Kadınlarda adetten yaklaşık 1 hafta önce başlayan ruhsal ya da fiziksel bir takım sıkıntı ve gerginlik belirtilerin hepsine bu ismi veriyoruz. Bu şikayetler genellikle adetin görülmesiyle birlikte kayboluyor. O dönemde uyku, yemek yeme, egzersiz, yorgunluk durumlarını dikkatli ayarla. Bir kez kadın hastalıkları uzmanına başvuran da uygun olur.
Doktor bey, ben etobur dedikleri adamlardanım. Ömür 45 yıl. Bebekken süt içmişim o kadar. Hep et yesem bıkmam. Böyle beslenen şeker hastası olurmuş. Ne ilgisi var mı?
Olabilir. Yapılan bilimsel çalışmalarda, fazla miktarda kırmızı et ve şarküteri tüketimimin yüksek yağ içerikleriyle diyabet gelişimine dolaylı olarak neden olabildiğini gösteriyor.
Özelikle sosis, salam, sucuk gibi şarküteri ürünlerini yoğun ve sürekli tüketirsen şeker hastalığı riski 2 kat artıyor.
Bunun yerine dengeli şekilde kırmızı etle diğer protein kaynakları tavuk, balık, düşük yağlı süt ürünlerini tüket.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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