Orgazm için eşinizin ruhunu okşayın
Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde. Ancak Cinsel İlişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın.
Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin.
Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor.
Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır.
İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun.
Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal.
O zaman eşinde Orgazm Bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
Ben fırıncı emeklisiyim. 61 yaşındayım. 5 yıldır hazımsızlık, mide şikayeti yaşıyorum. Yemek yiyince sürekli geğiriyorum. O gaz çıkmayınca rahat edemiyorum. Ne yapmalıyım?
Yemek sonrası sürekli geğirmek aşırı hava yutmanın, bağırsak hareket düzensizliğinin bir göstergesidir. Hareketsizlik, iyi çiğnemeden yemek yenilmesi, çok miktarda gıda tüketimi, gibi durumlarda ileri yaşlarda daha da fazla şikayete neden olabilen durumlardır.
Öncelikle bu alışkanlıkları ve yaşam şekillerini düzenlemek gerekir. sakız çiğnemek, abur cubur gıda, çekirdekkuru yemiş tüketimi, cipskızartma tüketme alışkanlığı durumlarında da hastalık olmaksızın geğirme olabilir.
Özellikle burun tıkanıklıkları, ağızdan hava yutmaya ve bu da geğirmeye neden olabilir. Mide de ki şikayet ve hastalıklar, safra kese hastalıkları, kullanılan ilaçlar geğirmeyi tetikleyebilir. Düzenli olarak sizi takip edecek İç hastalıkları uzmanı bulmalısınız. Muayene ve tetkikler sonrası gereken ilaç ve ve ilaç dışı tedavilerin sana has düzenlenir.
YOĞUN STRES ERKEN BOŞALMA NEDENİ
Araba tamircisiyim. 4 yıldır evliyim. Eşimin son 3 haftadır ilişkiye girerken ağrısı oluyor. Yani tam başlarken ağrısı oluyor ve hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?
Eşinin canı yanar mı diye düşünmen, sorumluluğunu, hassasiyetini ve kaygılı kişilik yapısında olduğunu düşündürüyor.
İlişki sırasında eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar.
Erken boşalma "Cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır". Önce Kadın Doğum doktoruna gidin. Tabi eşin için. Onun bu şikâyetinin nedenini bulun tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil.
Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntülü yaşantılar, ayrılık kaygısı, eksik veya yanlış bilgilendirilme, eşler arasındaki iletişim biçimi, cinsel istismar, eşler arası uyumsuzluk, cinsel iletişim sorunları, cinsel başarı kaygısı, fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar, yorgunluk ve stres, aşırı alkol ve ilaç kullanımı, evlilik öncesi ve dışı ilişkiler de erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir.
Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar, cinsel etkinlikten kaçınma, çok sık cinsel etkinlikte bulunma, performans, eşin tepkileri, suçluluk ve utanç duyguları da sıkıntının devam etmesine neden olabilir.
SAÇ, BEDENİN AYNASI
17 yaşındayım. Şişmanım. Ama bizim ailede herkes şişman. Gene de zarar verir mi?
Evet verir. Beden taşıyabileceğinden fazla yükle dolaşırsa daha erken aşınır. Gereksiz biriken yağ hücreleri canlıdır.
Bu hücrelerin ihtiyaçları yani Temizlenmesi, beslenmesi, uyarılması gerekir. Her biri ayrı ayrı iş demek. Kas- Kemik ve Eklemler erken aşınır. Kireçlenmeler, bel boyun fıtıkları, kırıklar ortaya çıkabilir. Arkadaşların gençken huzurunu bozar.
Yeterince aynı tip aktivitelere katılamazsın. Kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, çarpıntı sık görülür.
Doktor bey çok sıkıntıdayım. 25 yaşındayım ama çok çektim. Bazı şeylerden bunalıma girdim.
Doktor depresyon hapı verdi. Son iki aydır saçlarım da dökülmeye başladı. Adet kanamamda arttı. Bu durumda ben ne yapmalıyım?
Saçlar aynaya en çok bakma sebeplerimizdendir.
Aynı zamanda ruhun ve bedenin aynasıdır.
Metabolizman biraz karışmış. Troid hormonları, kan sayımı, çinko, demir demir bağlama kapasitesi, ferritin, adet hormonları, bazı romatizma testleri yapılması gerekir. Yani ilk önce iç hastalıkları uzmanına git. Stres-evham-sıkıntı hali her testin normal çıksa da saçlarının dökülmesine neden olabilir. Özellikle saç bakım ve temizliğinde kullandığın kozmetik ve temizlik ürünlerine dikkat et. Saçlı derinin mantar infeksiyonu da saç dökülme sebebidir. Bu arada bunaldığın için aldığın depresyon ilaçları da saç dökülmesine neden olabilir.
Gerekirse ilaç değişikliği yapmalısın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Orgazm için eşinizin ruhunu okşayın
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