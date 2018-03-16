Cinsel ilişkide ağrı olabilir
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzlukhuzursuzluk durumlarına, "disparoni" yani "cinsel ilişki ağrısı" denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın Hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.
Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak % 70 jinekolojik, %30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır.
İhmal etmeyin. Yoksa Cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
Memur bir bayanım. 27 yaşındayım.
2 yıldır kansızım. Arkadaşlarım da "Senin kanın çekilmiş" diyor. Nasıl kurtulurum?
ÜZÜLME sıkılma buna alış. Hepimiz hekimiz, hakimiz, hakemiz.
Anlatmayı seviyoruz.
Ama bunu öğrenmeden yapıyoruz. Doktorun dediğini dinle. Yani her kafadan bir ses çıkar.
Tıbbi olarak kansızlık Kırmızı kan hücrelerinin (RBC) sayısnın ve/ veya bu hücrelerin içerdiği hemoglobin (HGB) düzeyinin normal seviyesini altına düşmesine denir.
Muayene bulguları fikir verir. Tam kan sayımı bilgi verir.
Hafif, orta veya şiddetli derecede olabilir. Her yaş, ırk ve etnik gruptaki erkek ve kadında oldukça sık görülen bir durumdur. Bazı insanlar açık tenlidir.Kansız gibi görünebilirler.
KOCAM BENİ ALDATIR MI!
Eşimle birlikte olursam acı verecek diye korkuyorum. Kendimi kasıyorum. Çocuğumuz olmazsa başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım.
BUNUN adı "Vajinismus".
Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikâyettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca Psikolog, İç Hastalıkları Uzmanı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanından yardım alman gerekir.
Korkma. Sabret.
TİROİD TESTİ YAPILMALI
69 yaşındayım. Prostat kontrolü için hastaneye gittim. Tiroid tahlili yapalım dediler. Niye bu hastalıktan şüphelendiler?
BELLİ hastalık ihtimallerine karşı, bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.
70 yaşından sonra erkeklerde tiroid bezinin çalışması bozulabilir. Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. İyod eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyod almayanlarda, ailesinde tiroid hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, romatoid artrit, persiniyöz anemide, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, bazı ilaçları kullananlarda şikayet olmadan da bu kontrolün yapılması gerekir.
Arkadaşların anlattığına göre benim penisimin boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?
BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen, hayat boyu sıkıntı çekersin. Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı yeterli. Bu durum, organ boyutlarından bağımsız bir konudur. Ortalama erkek cinsel organ ölçümü, 10-18 santimetre kadar ifade edilir. Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez.
Ayrıca "büyütmek" konusunu fazla büyütme.
Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir.
KANSER KORKUSU YAŞIYORUM
Ailemizde kanser çok. Nasıl korunurum diye araştırdım. Zeytinyağını önerdiler. Doğru mu?
ZEYTİN ve zeytinyağında hücre yenileyici ve yaşlanmayı geciktirici "Oleuropein" maddesi bulunuyor. Bu madde başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede kansere karşı yapılan ilaçlarda kullanılıyor. Zeytinyağını diğer bitkisel yağlardan ayıran en önemli özellik, oleik asit zenginliğidir.
Bu asit özellikle meme kanserini tetikleyen kötü genleri durdurma özelliğine sahip.
Kalp ve damar sağlığı için çok faydalı.
Hem tansiyonum yüksek hem de şeker hastalığım var. Doktorlar kilo ver diyor. Benim annem ve babam da şişman. Kilo verince hastalıklarım geçer mi?
İNŞALLAH geçer. Doktorlar geleceği bilmez. Kehanet yapmaz. İyileşmeni isteriz. Hem tansiyon yüksekliği hem de şeker hastalığı şişmanlarda daha ciddi seyreder. Daha kötü sonuçlara neden olur.
Hastalıklarının şiddetinde düzelme ihtimali oldukça yüksek. Tamamen geçer mi kilo ver de görelim. Hastalıkların diğer sebeplerini araştırıp takip ve tedaviyi sürdürelim. Kilo verirsen kalp hastalığı oluşma riski azalır, tansiyon düşmesi kolaylaşır, kan şekeri düzenlenmesi rahatlar, yağlı karaciğer düzelir. Uykuda solunum durması azalır, kan yağları düzelir.
Hareket et, sağlık bul.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel ilişkide ağrı olabilir
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