Cinsellikten soğudum
Büyük ihtimalle doktor testosteron hormon tahlili istemiştir. Erkeklik hormonu testosteron kadın sağlığı için de önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotroidi, kan şeker düşüklüğü de bu şikayetlere neden olabilir.
KARIM YANINA YAKLAŞTIRMIYOR
70 yaşında delikanlıyım. Eşim daha 60'ında ama 'cinsellik' deyince kaçıyor. Beni yanına yaklaştırmıyor. Doktora da gidemedim.
Siz bir şeyler söyleyin... Ne yapayım?
Doktora söylemeye çekinme. Önce eşinle konuş. Konuşmazsan neden isteksiz olduğunu anlayamazsın. Kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkın olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili kuruma sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar 'bu yaştan sonra' diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.
3 ay önce sarılık oldum. Safra kesemi aldılar. 3 gün önce karnım ağrıdı. Yine sarardım. Başka taş mı var? Yemeklerime dikkat etmedim. Ondan olabilir mi?
Safra kesesi taşlarının safra kanallarına yuvarlanarak kanalı tıkamasına bağlı sarılık hastalığı olmuşsun. Ameliyat sonrasında çeşitli darlık ve tıkanmalara bağlı sarılıklar tekrar meydana gelebilir. Karaciğer içindeki safra yollarının taş yapmış olması söz konusu olabilir. Ayrıca hepatit mikroplarına bağlı sarılıklarda her bedende meydana gelebilir. Kan hastalıkları, bazı ilaçlar da sarılığa neden olan durumlar yaratabilir. Bunun için kanıksayıp kendini ihmal etme.Ameliyattan sonra perhiz yapman lazım. Az ve sık beslen. Sulu gıdalar tüket. Gaz yapıcı besinlerden kaçın. Et ile yapılan yemeklere yağ ekleme. Yemekleri ızgara, haşlama veya fırında pişirip tüket.
AMELİYAT OLSAM ZAYIFLAR MIYIM?
Ne yapsam kilo veremiyorum 23 yaşındayım. Kilom 117. Ameliyat olsam iyi olur mu? Yardım edin.
Ameliyat ihtimalini doktorun önerir. Ruh ve damak operasyonunu senin yapman lazım. Boyun kaç santimetre belirtmemişsin. Ameliyat ihtimali için beden kitle endeksi ölçümü lazım. Boya göre ölçü değişir. Örneğin boy 180 santimetre ise beden kitle endeks 35.5 olur. Obezite cerrahisi için beden kitle endeksi 40'ı geçerse veya 35-39.9 ve ciddi tıbbi hastalıklar varsa uygulanır.
Diğer hastalık durumuna göre doktorun bu tedaviyi önerebilir. Yap perhizini, yap hareketini, iç suyunu, bak keyfine.
Hocam şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Diyete başladım. Çayı-kahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum. Tatlandırıcı kullansam olur mu?
Tabii ki tatlandırıcısız da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsellikten soğudum
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Evlilik kabusa döndü 28 Ekim 2017, Cumartesi Hocam 3 ay önce evlendik. Eşimle birbirimizi severek evlendik. Ama hala birlikte olamadık. Korktuğum için ben fırsat...
- Aklım fikrim cinsellikte 27 Ekim 2017, Cuma 22 yaşındayım. Utansam da sormam lazım. Askerliğimi yaptım. 2 aydır yeni işime başladım. Bir sıkıntım yok ama aklıma...
- Ağrı ve yanma var dereotu iyi gelir mi ? 24 Ekim 2017, Salı 44 yaşındayım. Tam 3 haftadır cinsel organımda ve yumurtalıklarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya...
- İlk geceden beri elini sürmüyor 21 Ekim 2017, Cumartesi 5 aylık evliyim. Konuşacak kimsem yok. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Öpüyor, seviyor ama sıra o işe...
- Cinsel hayatta başarısızım 20 Ekim 2017, Cuma Sayın hocam, işten ayrıldım. Eve eşim bakıyor. Mümkün olduğu kadar erkek başımla ev işlerini yapmaya çalışıyorum....
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
- Evlilik kabusa döndü
- Aklım fikrim cinsellikte
- Ağrı ve yanma var dereotu iyi gelir mi ?
- İlk geceden beri elini sürmüyor
- Cinsel hayatta başarısızım
- Öpüşmekle cinsel hastalık bulaşır mı?
- Sertleşme sorunu moralimi bozdu
- Kolesterol-şeker cinsellik biter!
- Daha başında ‘Acıdı’ diyor!
- Cinsel organ eğikliği hastalıktır