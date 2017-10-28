Evlilik kabusa döndü
Bu durumla sık karşılaşıyoruz. Yani sana has bir durum değil. Evlenene kadar düzenli, sağlıklı ve doğru bilgi alınmıyor. Anneler kızları ile her şeyi konuşmuyorlar. Sonunda da senin gibi sıkıntıya düşen eşler ve gerilen aileler ortaya çıkıyor. Aslında doğrusu güvendiğin aile hekimine, iç hastalıkları uzmanı, ürolojikadın doğum uzmanına gidip birlikte konuşmalısın. Öğrenmelisin. Bekleyince bilgi edinemezsin. Uygulama yapamazsın. Sorunun çözülmez, üzülürsün. Doğal bir süreç bu. Annenle de konuşmalısın. Evlilik deneyimi olan arkadaşların da bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilirler. Birinci prensip korkmamaktır.
İSHAL OLAN KEFİR İÇSİN
Bir haftadır boğazım ağrıyor. Aile doktorum antibiyotik verdi. İshal oldum. Günde 4-5 kere çıkıyorum. Her defasında yarım bardak kadar sulu çıkıyor. Acayip oluyorum. Hangi antibiyotiği yutsam iyi gelir?
Şimdi başka hap yutma. Anlattığına göre antibiyotik kullanma sonrası ortaya çıkan ishalin olmuş. Bağırsağın faydalı mikropları da antibiyotikten zarar görmüş. Yağlı, şekerli yeme. Günde en az 8-10 bardak su iç. Üstüne ishal miktarı kadar da ekle.
Kefir iç. Tavuk göğüs eti haşlaması (bazıları böyle deyince tavukgöğsü tatlısı yiyor, ortalık daha fazla karışıyor), patates püre, kimyon, demli şekersiz çay tüketebilirsin. Ayrıca maden suyunu normal suyla karıştırıp gazını kaçırıp iç. 2-4 gün içinde azalma olmazsa hemen doktora git. Tanı konmadan 'ishal kesici' diye bilinen ilaç kullanımları zarar verici olabilir.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
2 yıldır evliyiz ama çocuğumuz olmadı. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. Bu ne işe yarayacak anlamadım. Erkek kardeşlerimin hepsinin çocuğu var. Bu test şart mı?
Boğazına bir şey kaçıp tıkansa kadın doğum uzmanı ona da müdahale edebilir bu bir... (O zaman da 'Kadın doğum doktorusun, bana niye müdahale ediyorsun?' der miydin). Kadın doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki. Bu konuyu onur meselesi gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. 1 yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen- Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen testtir. Yaptırmalısın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Evlilik kabusa döndü
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