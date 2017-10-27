Aklım fikrim cinsellikte
Yaşın gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana, "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninki böyle değildir. Bir kez psikoloğa başvur.
Hocam ben 72 yaşındayım. Guatr için doktora gittim. Bazı tahliller yaptırdım ve ANTİ- TPO değerim 140,42 çıktı. Bunun yüksek olması ne gibi rahatsızlıklara yol açar ve bunun tedavisi nedir? Tedaviyle düzelir mi?
Bu test 'otoimmün hastalıklar' dediğimiz hastalıklarda yükselen bir testtir. Otoimmün hastalıklarda vücut kendi dokusunu yabancı doku olarak algılayıp onu yok etmek ister ve vücut içinde bir savaş oluşur. Örneğin Hashimoto tiroiditinde de vücut tiroit bezini yok etmek ister. Vücudumuz tiroit bezini yok etmek için çok miktarda Anti-TPO antikoru ve antitiroglobulin antikoru üretir.
Bu antikorlar tiroit bezine bağlanarak tiroit hücrelerini harap ederler. Bu arada tiroit bezine birçok iltihap hücresi birikir. İltihap sonucu tiroit hücreleri tahrip olarak azalınca da bez küçülür ve hormon yapacak hücre kalmaz ve sonunda tiroit hormon yetmezliği ortaya çıkar. Hashimoto tipi tiroit iltihabını yok edecek bir tedavi şekli veya hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yolu maalesef yoktur. Yapılan tedavi sadece guatr ve tiroit bezi yetmezliği varsa onun tedavisi şeklinde olur.
Şişmanım ve zayıflamak istiyorum. Orayı burayı okumaktan kafam bulandı. Bende insülin direnci var mıdır? İnsülin direnci nedir?
Stres ve kararsızlık şişmanlığın en önemli nedenlerindendir. Paniğe gerek yok. İnsülin pankreasta beta hücreleri tarafından üretilen bir hormondur. Glukoz vücut hücrelerine taşımaya yardımcı olmak için her yemekten sonra küçük miktarlarda salınmaktadır. İnsüline direnç özellikle kas ve yağ dokularının insülinin etkilerine yanıt verme kabiliyetindeki azalmayı ifade etmektedir. Hücrelerin yaşamak için glukoza ihtiyacı olduğundan vücut ilave miktarlarda hormon üreterek insüline karşı oluşan direnci telafi etmeye çalışır. Bu durum kanda aşırı insülin birikimine ve insüline duyarlı bazı dokuların uyarılmasına yol açar. Zamanla bu süreç kan şekeriyle insülin arasındaki ilişkide dengesizliğe neden olabilir. Sende de olabilir. Muayene etmeden, tahlil yapmadan anlamak doğru değildir.
ERKEN BOŞALMANIN SEBEBİ NEDİR?
Efendim 5 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Geciktirici jel varmış ama doktorlar önermedi. Acaba sizin önereceğiniz bir şey var mı?
Cinsel ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Stres-depresyon ve kullandığın ilaçlar da cinselliğe etki eder.
Performansın azalacağı düşüncesiyle devam eden, 'performans anksiyetesi' dediğimiz evham, başarısızlığın en büyük sebebidir.
Eşinin olumsuz tavrı, ona karşı şevkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları hallet. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Aklım fikrim cinsellikte
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