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  1. İlk geceden beri elini sürmüyor
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 24 Ekim 2017, Salı

Ağrı ve yanma var dereotu iyi gelir mi ?

44 yaşındayım. Tam 3 haftadır cinsel organımda ve yumurtalıklarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
Dereotu aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin 'atılamayıp biriken idrar' sorunu olabilir. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir.
Şikâyetlerin önemli, gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.

SÜREKLİ MÜSTEHCEN ŞEYLER DÜŞÜNÜYORUM...
22 yaşındayım. Utansam da sormam lazım. Askerliğimi yaptım. 2 aydır yeni işime başladım. Bir sıkıntım yok ama aklıma hep cinsellik geliyor. Kendi kendimi tatmin ediyorum. Bu bir hastalık mı?
Yaşın gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur.
Umarım seninkisi böyle değildir. Bu nedenle mutlaka bir kez psikoloğa ve gerekirse psikiyatriste başvur.

Doktor bey biz emekliyiz. Mahalledeki kahvemizde sürekli tansiyon hakkında konuşuruz. Bu tansiyonun normali gerçekten kaçtır?
Hipertansiyon hastalığı kan basıncının normal değerlerden sürekli yüksek olmasıdır. Bunu da şöyle açıklayabiliriz; sistolik kan basıncı yani büyük tansiyon 14 (140) mmHg ve diastolik kan basıncı yani küçük tansiyonun 9 (90) mmHg ve altında olması normaldir.
Büyük tansiyonun 14.1-15.9 (141- 159 mmHg) ve küçük tansiyonun 9.1- 9.4 (91-94 mmHg) olması sınırda veya hafif yüksek tansiyon, büyük tansiyonun 16 (160 mmHg) ve küçük tansiyonun 9.5 (95 mmHg) veya üstünde olması hipertansiyon olarak değerlendirilir.
Tansiyon tartışması tansiyonları yükseltmesin.

​GECİKTİRİCİ İLAÇ İŞE YARAR MI?
Efendim 5 yıldır evliyim. Benim erken boşalma sorunum var. Geciktirici jel varmış ama doktorlar önermedi. İşe yaramaz dediler. Acaba sizin önereceğiniz bir şey var mı?
Cinsel ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Cinsel performansın azaldığı-azalacağı-ya olmazsa fikriyle devam eden performans anksiyetesi dediğimiz evham başarısızlığın en büyük sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı, kibiri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin-şevkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar.

Hocam 72 yaşındayım, guatr için doktora gittim bazı tahliller yaptırdım. ANTİ-TPO değerim 140,42 çıktı. Bunun yüksek olması ne gibi rahatsızlıklara yol açar mı?
Bu test otoimmün hastalıklar dediğimiz hastalıklarda yükselen bir testtir. Otoimmün hastalıklarda vücut kendi dokusunu yabancı doku olarak algılayıp onu yok etmek ister ve vücut içinde bir savaş oluşur. Örneğin Hashimoto tiroiditinde de vücut tiroid bezini yok etmek ister. Vücudumuz tiroid bezini yok etmek için çok miktarda anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulin antikoru üretir. Bu antikorlar tiroid bezine bağlanarak tiroid hücrelerini harap ederler. Bu arada birçok iltihap hücresi birikir. Tiroid hücreleri tahrip olarak azalınca da bez küçülür.
Hashimoto tipi tiroid iltihabını yok edecek bir tedavi şekli maalesef yok.
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