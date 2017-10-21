İlk geceden beri elini sürmüyor
Panik yok, bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir.
'Ya olmazsa' diye düşünerek ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir. Düğün yapana kadar eş-dost-akraba-konukomşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki. Sabır, gayret.
EŞİME KARŞI CİNSEL İSTEK DUYMUYORUM
2 yıllık evliyim. 5 aylık bebeğim var. Gebe kaldığımdan beri cinsel ilişki isteğim neredeyse kalmadı. Çocuğumu emziriyorum. Bununla ilgisi var mı? Ne yapayım?
Sık karşılaşılan bir şikayetiniz var.'Cinsel isteksizlik' diye tarif edilir.Cinsel ilişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir.
"Anneyim ayıp değil mi?" sorusu akılda yankılanabilir. Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar, yorgunluklar ve stresler cinsel ilişki isteğini geri plana atabilir.Hatta eşinizde yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir.Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin. Gerekirse psikolog, kadın hastalıkları uzmanı veya iç hastalıkları uzmanından destek alın. Bugünün işini yarına bırakmayın.
59 yaşındayım. 9 yıl önce guatr ameliyatı oldum. Bir ilaç içiyorum. 4 aydır çarpıntım var. Tahlillerim normal ama şekerim yüksek çıkıyor.Ne yapmam lazım?
Çarpıntılar troit ilacıyla, tansiyonla, düşük-yüksek şekerle ilgili olabilir.Her birini düzene sokmak gerekir.Önce 24 saatlik EKG ve tansiyon holter monitorizasyonu dediğimiz 24 saatlik kayıt cihazları ile kalp ritmini ve tansiyonunu ölçmeliyiz. Cihazlar üzerindeyken çarpıntı olduğunda kan şekerini de ölçmelisin. Ayrıca aynı gün sabah-öğle-akşam açlık ve tokluk kan şekerini ölçmelisin. Bunları yapınca sonuçları gönder bakalım.
REGL DÖNEMİMİ NASIL TAKİP EDERİM?
17 yaşındayım. 3 yıldır adet görüyorum. Adet dönemlerimi takip etmemi söylüyorlar. Ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin.
Bak şimdi. Son adetin ilk günü ile gelecek adetin ilk günü arasındaki zamana dikkat et. Adet, doğurganlık özelliğinin başladığının işaretidir.
Bir kadının yumurtalıkları her ay bir yumurta üretir. Eğer gebe kalınmazsa gebeliğe hazırlanmış rahim içi zarı adet kanaması olarak dışarı dökülür. Bunun zamanı da geçen adetin birinci gününden itibaren 14.-16. günler civarıdır. Bu dökülme kanaması 4-5 gün sürer ve adet kanaması olarak adlandırılır. Eğer kadın 22 günden erken adet görüyorsa veya 40 günden geç adet görüyorsa 'adet düzensizliği var' denilebilir.
10 yıldır sigara içiyorum. Sigara menopoz yapar mı? İçmeyen menapoza girmeyecek mi?
Menopoza değil menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadınlarda yaklaşık 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının azalmasına ve yumurtaların azalmasına neden oluyor. Bu yüzden sigara içenlerde menopoz (adetten kesilme) içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha erken meydana geliyor. Günlük içilen sigara miktarının artması ve sigara içme süresinin uzaması da yumurtalıklardaki yumurtaların daha erken dönemde tükenmesini hızlandırmaktadır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlk geceden beri elini sürmüyor
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