Cinsel hayatta başarısızım
Bulunduğun durumu onur ve gurur meselesi yapmışsın. İktidarın hem dışta, hem içte bitti sanıyorsun. Başarısızlık hissi kendine olan güvenini bitirmiş.Hemen iş bulup çalış. Eşin fedakar. Bir an önce bu huzursuz ruh halinden kurtul.'Şimdi ne yapabilirim?' diye kendine sor. 'Cinsel güç arttırıcı' diye bilinen ilaçları kullanmana gerek yok. Moralin yerine gelince cinsel gücün yerine gelir. Düzenli beslenmek, uyumak, cinsel ilişki öncesi dinlenmiş olmak önemlidir.
EŞİMİN CANI NEDEN YANIYOR?
Eşim 3 aydır cinsel ilişkiye girmeye yanaşmıyor. Canının yandığını söylüyor. Sizce sebebi ne olabilir. Doktora gitmesi gerekir mi?
Neden cinsel ilişkide ağrı olur?
Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.
Babam 59 yaşında sirozdan şüpheleniyorlar. Karaciğerinden parça alıp test yapacaklarmış. İçkisi-sigarası yok. Bu hastalık neden olur? Tedavisi var mı?
Siroz karaciğerin yetersiz çalışması demektir. Alkol sadece sebeplerden bir tanesidir. Mikroplar, ilaçlar, kimyasal maddeler, Romatizmal bazı hastalıklar da Siroz yani karaciğer yetersizliğine neden olabilir. Hatta Kriptojenik Siroz denilen herhangi bir sebebin bulunamadığı siroz tipleri vardır. Biopsi tanı koymak için çok önemlidir. Tedaviler sebeplere göredir. Tanı konduktan sonra tedavi edilebilir olup olmadığı netleşir.
Zayıflayamıyorum. Hiçbir şey yemezsem ne kadar kilo veririm?
Önce kilo alma. Harcamıyorsan yeme. Yediklerini düzene sok. Vücut ihtiyacından daha az yedirten diyetler yapma. Yoksa baş ağrısı, uyuşukluk, dikkat bozukluğu, sinirlilik, yorgunluk, bulantı, kusma, ishal, safra ve böbrek taşı, kabızlık, kalp ritminde bozukluk, tansiyon düşüklüğü, adet düzensizliği, kuru cilt, saç dökülmesi, soğuğa karşı tahammülsüzlük, idrarda protein ve bazal metabolizma hızında azalma yapar.
İLİŞKİ TEKLİF ETSEM AYIP OLUR MU?
Eşim doğum yaptı. Bebeğimiz 1 aylık. Cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu? Uygun zaman nedir? Bebeğe zarar verir mi?
Eşler arasında ayıp olur mu? Olmaz tabii ki. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Genellikle erkek kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca bebeğe de zarar vermez.
58 yaşında kadınım. 6 yıldır menopozdayım. 6 yıldır ön bölgemde kızarıklık var. İlaçlar işe yaramadı. Sebebi ne olabilir?
Menopoz sonrası kadınlarda vajinal kuruluk sık görülür. Buna bağlı tahriş, kızarıklık söz konusu olabilir. Cinsel ilişkide ağrı da yapabilir. Mantar, alerji diğer ihtimaller olabilir. Dolayısıyla eğer vajinal kuruluk varsa tedavi edilmediğinde sonuç olarak kızarıklık devam edebilir. Bir kez mutlaka iç hastalıkları uzmanına muayene ol.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel hayatta başarısızım
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