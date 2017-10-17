Sertleşme sorunu moralimi bozdu
Cinsel tatmin için gerekli olan sertliğin sağlanamadığı duruma 'erektil disfonksiyon' diyoruz. Tanı, takip ve tedavi için ortalama 3 aylık bir takip gerekiyor. Erkeklerde sık görülür. Yaş ilerledikçe daha çok ortaya çıkar.Ayrıca şeker hastalığı, damar hastalıkları, psikiyatrik sıkıntılar ve hormon hastalıkları da bu soruna neden olur. Ek olarak şişmanlık, hipertansiyon, kan yağ ve kolesterolünde yükseklik gibi birçok kronik hastalık sertleşmeyi güçleştirebilir. 2025 yılında dünya çapında yaklaşık 332 milyon erkekte görülmesi bekleniyor. Canını sıkma, bir uzmana muayene ol için rahatlasın.
2008'de prostatım büyümüş.'Ameliyat ol' dediler oldum. 2 ay sonra idrar azaldı. Doktor biraz iltihap buldu. 5 günlük antibiyotik verdi. Ama tekrarladı. Geçmesi için 4 kez endoskopi oldum. Bıktım artık. Bir çaresi yok mu?
Geçmiş olsun. Başlangıçta sık idrar çıkma şikâyetini azaltmak için hastalar içtikleri su miktarını azaltıp kısıtlarlar.Ameliyat sonrası bu alışkanlıkları düzelmezse yine idrar miktarı yeterince artmaz. Günde 8-10 bardak su iç.Ayrıca üroloji uzmanınla bu konuyu tekrar konuş. Gerekirse tetkik için başka bir merkeze yönlendirebilir.
Menopoz doğal bir durum olduğu için doğal gıdalarla bu dönemi rahat geçirebilir miyiz? Kemik gibi gıdalar yesek kemikleri güçlendirir mi?
Bütün mesele kalsiyum almak değil.Yani sadece beyaz renkli gıdalar bu ihtiyacı karşılamaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Ayrıca sütün adı çıkmış. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasülye, ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçi boynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yinede süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süttozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir.
SPERMİM GELMİYOR NEDEN OLABİLİR?
Doktor bey 28 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Haftada 4-5 kez ilişkimiz oluyor. Ara sıra menim gelmiyor. Korkmaya başladım!
Özellikle genç erkeklerde sık cinsel ilişkiler sende olduğu gibi sperm veya meni azalmasına neden olabilir. Kuru orgazm denilen bu durumda orgazm sonrası meni gelmemez. En iyi ilacı cinsel perhizdir. Cinsel ilişki sıklığını belli bir süre azaltmanız doğru olur. Kalıcı rahatsızlıklarda bazen normal bazen hiç meni gelmemesi pek sık rastlanmaz. Bununla beraber idrar kesesi kanserlerinde, sperm kanalı tıkanmalarında, şeker ve hipertansiyon hastalıklarında, çeşitli prostat operasyonlarından sonra ve testosteron hormon eksikliklerinde de bu soruna rastlanabilir.
23 yaşındayım. Adetten önce baş ağrım başlıyor ve bulantım oluyor. Ne yapmalıyım?
Anlattıklarına bakılırsa senin hastalığın adet migreni. Migren ağrıları kadınlarda sık görülür. Adet migreni, her ay adet (menstrual) kanamasından 2 gün önce başlayan ve kanama sonuna kadar süren baş ağrılarıdır. Bu sorunu yaşayanlarda baş ağrısına bulanık görme, denge bozukluğu, duyma güçlüğü, baş dönmesi ve bulantı eşlik eder. Stresi azalat, uykusuz kalma. Adet döneminde çikolata, peynir, yağlı yiyecekler, portakal, domates, muz, çiğ soğan, salam, sosis ve fındıktan uzak dur.
Yüksek tansiyonum var. Yeşil çay içmemde sakınca var mı?
Günde en fazla 2 çay bardağı kadar iç. Daha fazlası şikâyetler yapabilir. Yeşil çay bildiğin çayın ilk 3 yaprağından farklı bir teknikle hazırlanan bir içecektir. Her şeyin aşırısı zarar. Bu miktar bile sende tansiyonu olumsuz etkiliyor mu diye ara ara tansiyonunu ölç.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Sertleşme sorunu moralimi bozdu
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