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Murat Özbostan

MURAT ÖZBOSTAN

Tarihi 18 Eylül 2024

Anadolu mumla aranıyor!

Türk futbolunda özellikle son üç sezondur çok dikkat çeken bir şey var. Eskiden Anadolu takımları büyük rakiplerine karşı aslanlar gibi mücadele eder, sahada savaşırdı. Bugün gelinen noktada ekonomik olarak arada o kadar büyük bir uçurum var ki, geçmişte sergiledikleri performansı ne yazık ki ortaya koyamıyorlar. Tabi bunun en önemli nedeni biraz önce de ifade ettiğim gibi ekonomik durumları... Bir yanda dünya yıldızlarına senelik 10 milyon Euro para veren büyük takımlar diğer tarafta ise transfer tahtaları bile açılmayan kulüpler.. Bugün Süper Lig'de transfer yasağı olan 4-5 takım var... Durum böyle iken birbirleriyle nasıl mücadele edecekler!

Bakın lig başladı Galatasaray çok farklı sonuçlar alıyor, Fenerbahçe güle oynaya kazanıyor, Beşiktaş yine aynı şekilde. Eskiden Anadolu takımlarının evleri büyük kulüpler için bir kabustu. Hatırlarsınız Ankara'da 19 Mayıs Stadı vardı orada Gençlerbirliği, Ankaragücü efsaneydi. Kolay mıydı puan almak! Yine Kayserispor, Samsun, Gaziantep, Kocaelispor aklıma gelenler. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe müthiş paralar harcıyorlar aldıkları oyunculara verdikleri rakamlar bir takımın ya da bir çok takımın maliyetinden fazla. Arada ciddi bir dengesizlik ve adaletsizlik var.

Sonra da ortaya ne kaliteli anlamında futbol çıkıyor ne de bir mücadele… Türkiye'de hava atıp, güle oynaya kazanan takımlar Avrupa'da zorlanıyorlar... Bakın Şampiyonlar Ligi başladı hem de yeni formatıyla Türkiye'den bir takım yok bunu kimse konuşmuyor. Bizdeki ligde kalite düşük olunca, Avrupalı rakipleri karşısında tökezleyen büyük takımlar ya şampiyon olup bunun mutluluğun tadını yaşayacaklar. Ya da bir işe yaramayan Kulüpler Birliği, "Marka marka" dedikleri lige bir kalite katacak. Bir proje yapacak bir hamle yapacak. Çay kahve içmeyle bu işler olmuyor!

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