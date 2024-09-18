Murat Özbostan

Bakın lig başladı Galatasaray çok farklı sonuçlar alıyor, Fenerbahçe güle oynaya kazanıyor, Beşiktaş yine aynı şekilde. Eskiden Anadolu takımlarının evleri büyük kulüpler için bir kabustu. Hatırlarsınız Ankara'da 19 Mayıs Stadı vardı orada Gençlerbirliği, Ankaragücü efsaneydi. Kolay mıydı puan almak! Yine Kayserispor, Samsun, Gaziantep, Kocaelispor aklıma gelenler. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe müthiş paralar harcıyorlar aldıkları oyunculara verdikleri rakamlar bir takımın ya da bir çok takımın maliyetinden fazla. Arada ciddi bir dengesizlik ve adaletsizlik var.
Sonra da ortaya ne kaliteli anlamında futbol çıkıyor ne de bir mücadele… Türkiye'de hava atıp, güle oynaya kazanan takımlar Avrupa'da zorlanıyorlar... Bakın Şampiyonlar Ligi başladı hem de yeni formatıyla Türkiye'den bir takım yok bunu kimse konuşmuyor. Bizdeki ligde kalite düşük olunca, Avrupalı rakipleri karşısında tökezleyen büyük takımlar ya şampiyon olup bunun mutluluğun tadını yaşayacaklar. Ya da bir işe yaramayan Kulüpler Birliği, "Marka marka" dedikleri lige bir kalite katacak. Bir proje yapacak bir hamle yapacak. Çay kahve içmeyle bu işler olmuyor!