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Murat Özbostan

MURAT ÖZBOSTAN

Tarihi 4 Eylül 2024

Şenol Güneş’in dönmesi dengeleri değiştirir mi?

Trabzonspor önemli transferler yaptı ama ligde ve Avrupa'da istediği başarıları şu ana kadar elde edemedi. Özellikle Avrupa'dan elenmesi bordo mavili camiada büyük hayal kırıklığı yarattı. Abdullah Avcı'nın gidişi ve Şenol Güneş'in de takımın başına geçmesi ile yeni bir dönem başladı. Şüphesiz ki değişimler çoğu zaman takımlara iyi gelir ama buradaki önemli noktalardan bir tanesi özellikle Trabzonspor için dikkat çekici… Güneş'in elinde sihirli değnek yok başarılı olabilmesi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın paylaştığı mesaj gibi bütün camianın takıma ve Güneş'e destek olması şart. İstanbul'u üç büyük takımı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bütçeleri inanılmaz. Yaptıkları transferler, oyunculara ödedikleri paralara Trabzonspor ulaşamaz. Karadeniz ekibi 15 milyon Euro harcamış.. 12 futbolcuya.. İcardi ve Dzeko'nun aldığı ücret sadece 17 milyon Euro.. Ama futbolla yatıp futbola kalkan Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde taraftarı ile buluşan bir kulüp olduğunu da Trabzonspor'un unutmayalım. Güneş hem camiaya hem de yönetime açıkçası abilik yapacak hem de takımın başarılı olabilmesi için mücadele edecek.. Zor bir işi var. Sabır etmezse taraftar bordo mavili takım başarılı olamaz.. Bunu net bir şekilde söylüyorum… Çok renkli bir lig hepimizi bekliyor.. Bir yanda ev efsane isim Güneş.. Galatasaray'ı iki sezondur şampiyon yapan Okan Buruk. Lige Süper bir giriş yapan Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Bronckhorst…
Ve dünyaca ünlü teknik adam Mourinho.. Açıkçası tadından yenmez.. Ligde yarışın sıfırdan başlayacağını ve bir takım dengelerin değişeceğini düşünüyorum.

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