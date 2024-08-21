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Murat Özbostan

MURAT ÖZBOSTAN

Tarihi 21 Ağustos 2024

Beşiktaş nasıl başardı!

Beşiktaş sezona en mutlu giren takım oldu. Geçen sezon kabus gibi geçmişti. Arka arkaya değişen teknik direktörler, yapılan transferlerin yarattığı hayal kırıklığı ve taraftarın bir sezon boyunca yaşadığı acı.. Bugün Beşiktaşlı mutlu her şeyden önce Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı tarihi bir skorla yenerek kupayı müzesine götüren takım, şampiyonlukta en kuvvetli aday olduğunun bir gösterisini yaptı. Çünkü son 2-3 sezondur hep şöyle bir algı var; 'Bu sezon da Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluğa oynar.' İşte Beşiktaş hem bu algıyı yıktı hem de ligdeki iki maçını kazanarak zirveye oturdu.

Peki bunu nasıl başardı? Her şeyden önce çok akıllı üç transfer yaptı. Ciro Immobile'yi kadrosuna katarak golcüsünü buldu. Rafa Silva transferiyle hem hava yakaladı hem de saha içi lideri oldu. Defansın kalesini de Gabriel Paulista ile yaptı... Bu üç kaliteli isim Beşiktaş'ta aranan özlenen kaliteyi getirdi. Zaten Beşiktaşlılarında istediği buydu. Takımın özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında zayıf kalması eksik kalıp ezilmesi siyah-beyazlı taraftarları kahrediyordu. Bu yapılan üç akıllı transferin yanı sıra Cher Ndour, Emirhan Topçu ve Can Keleş transferleri de mantıklıydı. Ayrıca takıma ayak bağı olan bütün futbolcularından hemen hemen kurtuldu. Şu anda taraflı tarafsız herkesin oyununu beğendiği tek takım Beşiktaş. Fenerbahçeli umutlu değil, Galatasaraylı takımının daha iyi olmasını bekliyor, Beşiktaş ise taraftarıyla güzel bir atmosfer oluşturdu. Bakalım bu yürüyüş şampiyonluğa varacak mı!

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