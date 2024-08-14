Murat Özbostan

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun renkli bir kişilik olduğu gerçek. Açıklamaları ve basın toplantılarına bakarsak bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Fakat bu kadar çabuk sürede Türkiye'nin futbol kültürüne uyum sağlayacağını beklemiyorduk! Adana Demirspor maçından sonra yaptığı açıklamalar, Galatasaray'ı hedef alan sözleri, Lille maçından önceki basın toplantısı ve sonra yaşananlar… Bakıldığı zaman sanki karşımızda bizimle beraber olmuş, yıllarca Türkiye'de çalışmış bir teknik direktör profili görüyoruz. Belli ki kendisine Fenerbahçe, federasyon, hakemler, Galatasaray ve Türk medyası hakkında uzun uzun şeyler anlatılmış. Bu bilgilerin verilmesi normal ama saha içinden saha dışına çıkışa doğru da bir kanal açılmış.. Bahaneler için fırsat verilmiş.. Burası doğru mu tartışılır daha ligin ilk haftasını geride tamamladık. Önümüzde çok uzun bir yol var. Bunu bir kenara bırakıp Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda başarılı olmasını beklerken, dün gece de hayal kırıklığına uğradık. Ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Portekizli teknik adam, zaten Devler Ligi için Fenerbahçe'yi yeterli görmüyor, bunu da açık açık söylüyordu. Yani duyguları peşindi.. Özetle Mourinho bu kadar kısa sürede bizden biri olmuş ve onu dinlerken Türkiye'deki teknik adamlar gözümün önüne geliyordu artık.. Bu şekilde devam ederse başarılı olur mu peki… Hatır.. Çünkü bir yere kadar bunları anlatabilirsiniz sonra herkes sahadaki sonuca ve futbola bakar. Söz uçar sahadaki sonuçlar kalır..