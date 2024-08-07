Murat Özbostan

Fenerbahçe oynadığı üç Avrupa maçında da üst düzey bir futbol ortaya koyamadı…Daha ligin başındayız, hazırlık süreci devam ediyor, transfer eksikleri var. Bütün bunlar Fenerbahçe içinde geçerli. Her şeyden önce son altı sezondur, Fenerbahçe'de ciddi bir teknik adam istikrarsızlığı yaşanıyor. Düşünsenize her sezona farklı bir hoca, farklı bir anlayış, farklı bir sistem, farklı bir düşünce... İnsanın kafası karışır. Bu yetmezmiş gibi sürekli gelen giden oyuncular var. Bu şekilde başarılı olmanın zor olduğu önemli bir gerçek... Şimdi Fenerbahçe dünyaca ünlü bir teknik adamı göreve getirdi. Beklemek ve sabırlı olmak lazım. Ama biliyoruz ki Fenerbahçe'nin sabredecek bir dakikası bile yok. Çünkü herkes şampiyonluğu bekliyor.Avrupa maçlarına dönersek; Lille karşısında alınan yenilgi bir hayal kırıklığıdır. O kadar çok hata yapıyor ki takım… Cumartesi günü ligde ilk maçlarına çıkacaklar ama Fenerbahçe'nin eksikleri çok fazla. Mourinho da bahanelere sığınmaya başladı. Basın toplantısındaki sözleri ilginç.. Diyor ki Fred'i özlüyorum. Bütün maçı Fred üzerinden mi okuyor yoksa yönetime bir mesaj mı veriyor? Başkan Ali Koç'a diyor ki "Bana transfer yap."Diğer sözleri de Türkiye'de çalışan teknik adamları anımsattı: "90+'da birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü gol yedik. Lugano ilk maçında da duran toptan gol yedik, sonra yine birinci bölgedeki top kaybından gol yemiştik. Hata yaptığımız için bedelini de ödedik."Bu sözlerin satır aralarında hep bir bahane, biraz takımı eleştiri var. Ama bunları çözecek olan da kendisi.Bakalım bundan sonraki süreç nasıl işleyecek...