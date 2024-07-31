Murat Özbostan

Yeni sezonun başlamasına az bir zaman kaldı… Özellikle İstanbul'un üç büyük takımına bakarsak hazır olmadıkları net bir şekilde görünüyor.Galatasaray; iki sezondur şampiyon kadrosunu koruyor, önemli bir kayıp vermedi. Fakat özellikle transferde ağır kalındığına dair yapılan yorumlar belli ki hem Okan Buruk hem de takım üzerinde olumsuz bir hava estiriyor. Oysa Galatasaray'ın oturmuş ve birbirini bütünleyen oyunculardan kurulu bir kadrosu var. Buna rağmen yapılan eleştiriler fazlasıyla acımasızca. Bana göre önümüzdeki Süper Kupa'nın favorisi… Sürekli transfer üzerinden mesaj verip, sanki bir sorun varmış gibi konuşma yapmak doğru bir strateji değil. Bunu hem yönetim hem de Okan Buruk yapıyor. Oysa Galatasaray'ın şu anda sekiz numara dışında hiçbir ihtiyacı yok.Fenerbahçe; Lugano maçlarında gördük ki tam anlamıyla hazır olan bir ekip değil. Bunu çok da garipsemiyorum. Sonuçta yine yeni bir teknik direktörle sezona başlıyor. Son altı yıla bakarsak hep farklı teknik direktörler görev yapmış. İstikrar adına hiçbir şey yok. Avrupa kupalarında oynanan iki maç Fenerbahçe adına galibiyetten öte çok da olumlu mesajlar vermedi ama Mourinho ile yeni bir felsefe, yeni bir düşünce dolayısıyla da sabırlı olmak lazım… Fenerbahçe'nin de kadrosu bakıldığı zaman üç 11 çıkartacak kadar geniş… Portekizli teknik adam, daha yeni transferlerinden faydalanamadı. Bu yetmezmiş gibi Fred sakatlandı. Lille maçları Fenerbahçe için çok zor geçecek…Beşiktaş; Büyük transferler yapıyor hem de büyük rakamlarla. Yeni bir teknik direktörü var. Açıkçası nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Hele de son bir yılda altı teknik direktör değiştirmiş bir kulüp olarak. Taraftarın beklentisi büyük. Ama Beşiktaş için söylenecek tek şey var sabır. Bunu taraftar gösterir mi sanmıyorum. Daha transferlere ihtiyacı var. Sol bek, sağ bek, kanat takviyeleri şart. Süper Kupa finali Beşiktaş için büyük bir sınav olacak. Sezona kupa ile başlarsa hava farklı olur, aksi sonuçta kırılma noktası çok. Yani eleştiriler arka arkaya gelir.