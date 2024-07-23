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Haberler Yazarlar Murat Özbostan Matematik değil yabancı formülü!
Murat Özbostan

MURAT ÖZBOSTAN

Tarihi 23 Temmuz 2024

Matematik değil yabancı formülü!

Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetimi kulüplerin isteğiyle bir kez daha yabancı sayısını Süper Lig'de değiştirdi.. Son yıllara bakarsak hemen hemen her sezon bu yabancı formülü değişmiş.. Yani istikrarlı bir zemine hiç oturmamış.. Çünkü takımlar "Transfer güzeldir" diyerek sürekli bir isim alıp getirmişler. Bugün Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin 15'ten fazla yabancısı var.. Kural aynı kalsaydı kadroda toplam 12 yabancı futbolcu olacaktı. Şimdi bu rakam yine 14'e çıktı.. Yani yeni fomül şu 11+1+2.. Onbir yabancı sahada oynayabilir. (İstenirse) Biri kulübede diğer ikisi de tribünde.. Geçen sezon ki formül sahada 8+3'tü.. Yani 3 yerli futbolcu oynatmak şarttı.. Şimdi bu yok 11'i de yabancı olabilir.. Futbolun ekonomisi git gide büyüyor.. Rakamlar korkutucu boyutta. Borçlar da takımlarda.. İcardi'nin senede 10 milyon Euro alması geçen sezon günlerce konuşulmuştu.. Ama bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de bu rakamlara ulaşan transferleri oldu. Hatta Fenerbahçe, Sevilla'dan transfer ettiği En Nesyri'nin bonuslarla maliyeti 25 milyon Euro.. Oyuncunun alacağı para bu rakamda yok.. Türk parası ile neredeyse yaklaşık 1 milyar TL.. Özetle inanılmaz bir iştahla transfere saldırıyoruz, sonra yabancı sayısı alıp başını gidiyor.. Sonra aman kural tekrar değişsin diyoruz.. Bunlar hep kısa süreli çözümler.. Bugün Beşiktaş'ın kadrosunda 19 yabancı var.. Nasıl yollarım diye yana yana formüller geliştirmeye çalışıyor.. Yazımızı Türk futbolunda tarihe geçen bazı yabancı formülleriyle bitirelim:
8+6, 11+3, 5+3, 6+2, 6+1, 6+2+2… Bu sezon: 11+1+2

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