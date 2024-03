ALTIN HARCAMA KURALI: Eğer iki tanesini karşılayamıyorsanız, bunu karşılayamazsınız.

İHTİYACINIZ olmayan bir şeyi satın almayı düşündüğünüzde, bir elinizde ürünü, diğer elinizde parayı hayal edin.

Hangisini alırdınız?

SEÇİM yapmakta zorlanıyorsanız yazı tura atın. Siz sonucu almayı beklerken zihniniz otomatik olarak istediğini dilemeye başlar. Daha sonra kolaylıkla seçim yapabilirsiniz.

EV taşırken her zaman önce yatak odanızı düzenleyin/yatağınızı yapın, böylece yorulduğunuzda ve doyduğunuzda yatağa düşebilirsiniz. Yorgunluktan ve yatağa girmeden önce yatağı toplamak zorunda kalmaktan daha kötü bir şey olamaz.

AÇAMADIĞINIZ bir kavanoz veya kap varsa kapağını yaklaşık 30 saniye boyunca sıcak suyun altında tutun. İyi bir tutuş elde edebilmek için kurutun ve ardından açın. Gerçekten çalışıyor.

SEKRETERLER, teknik destek ve kapıcılar bir ofisteki gerçek güçlerdir.

Onlarla arkadaş olun ve ihtiyacınız olan her şeyi elde edebileceksiniz!

BİR arkadaşınız üzgün olduğunda, başka bir şey söylemeden önce ona basit bir soru sorun:

"Bu konuda konuşmak mı istiyorsun yoksa dikkatini dağıtmak mı istiyorsun?"

İNSANLARLA tartışmayı ne zaman bırakacağınızı ve onların yanılgılarına izin vermeniz gerektiğini bilmek önemlidir.

BİRİSİ sana istediğin bir şeyi teklif ederse onu al.

Her türlü teklifi nezaketen reddetmeyin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir beceri oyununda tek kişinin elde ettiği en büyük başarı neydi?

2015 yılında Nigel Richards adında Yeni Zelandalı bir adam, Fransız Scrabble Şampiyonası'nda yarışmadan önce dokuz hafta boyunca Fransızca sözlükten kelimeleri ezberlemek için harcadı.

Fransızca bilmemesine rağmen kazandı ve ulusal şampiyon oldu.



TESPİTLİ YORUM

@Bedirrrhan Gebelik planlaması için gelen hastanın "Eşinizle bir akrabalığınız var mı?" sorusuna "Evet tabii ki eşim oluyor" demesi…



GÜLÜ YORUM

@Komik_anneee Dün gece canım kocamın gözlerinin içine bakıp anladım ki, aslında kocam bana güzel bir doğum günü hediyesi almak istiyor ama ne alacağına karar veremiyor.Ben de canım kocamı bu derdinden kurtarmak için internetten Dyson süpürge sipariş ettim. Biricik kocam beni hak edecek ne yaptı, vallahi bilemiyorum.



DEEPNOT

Paranızı ikiye katlamanın en hızlı yolu onu katlayıp tekrar cebinize koymaktır.