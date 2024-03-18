"SANA bu ekstra işi diğer pozisyon dolana kadar yapmaya devam edersen daha sonra emeğinin karşılığını alacaksın" dediler mi, bil ki göreceğin tek karşılık yorgunluk olacaktır.

"BOZUK olan şeyin yenisi için ayıracak bütçemiz yok" derler ama olabilecek en gereksiz şeylere para akıtırlar.

YALAN olduğu apaçık ortadayken en küçük şikayetinde "Maaşın zaten çalıştığın pozisyon için gerektiğinden daha yüksek" lafını sıklıkla duyarsın...

"BAŞKALARIYLA maaşın hakkında konuşma" demelerinin tek sebebi, bazı kişiler hak ettiğinden daha fazla ya da daha düşük aldığındandır.

İDDİA ettiklerinin aksine onlara sadakat borcun yok. Hayattaki durumunuz ne olursa olsun, yerinize daha ucuza başka birini getirebildikleri an işiniz bitti demektir.

İŞ yerinde herkesin bir aile olduğu yalanı... Herkesin birbirleri arkasından iş çevirdiği yerlerde nasıl aile olabiliriz?

SİZDEN kendileri için fedakarlık yapmanızı isteyip gelecekte sizi ödüllendireceklerini söylerlerse, bilin ki gelecekte yapacakları tek şey daha fazla fedakarlık istemek olacaktır.

ŞİRKET zarar etmeye başlayınca çalışanlara "Endişe edilecek hiçbir şey yok" deniliyorsa bilin ki endişe etmeniz gerekir.

"SİZİ önemsiyoruz" ve "Düşünceleriniz bizim için önemli gibi" yalanların modası geçeli çok oldu.

"HAYAT ile iş arasındaki dengenin önemine inanırız" derler ve sana bir an ansızın geç saate ekstra mesai yazarlar...

"ESNEK saatlerde çalışma olanağı sunuyoruz" derler ama aylardır aynı saatlerde çalıştırılırsın ve sosyal hayatın artık bitmiştir.

"İNSAN kaynakları dostunuzdur" deniyorsa bilin ki insan kaynakları sizi en küçük fırsatta satıyordur.

SINIRSIZ tatil günleri fırsatları, az tatil günleri fırsatları demekmiş, onu da öğrenmiş oldum.

ANONİM çalışan geri bildirim anketleriniz % 100 anonim değildir. Bunu asla unutmayın.

HEPİMİZ aynı geminin yolcusuyuz ama nedense ben mesaiye kalırken patronum dünya turu atıyor...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Gözyaşları, acıyı azaltan ve ruh halinizi iyileştiren doğal bir ağrı kesici içerir.

İnsanların %90'ı yüz yüze söyleyemedikleri şeyleri mesaj atıyor.

Yaratıcılık geceleri zirveye ulaşır ve öğleden sonraları azalır.

Rüyaların %70'i bilinçli düşüncelerden daha önemli olan gizli mesajlar içerir.

Stres kardiyomiyopatisi kırık bir kalpten ölüme yol açabilir.

Olumsuzluk yanlılığı, soru sorulduğunda kötü davranışların hatırlanmasına neden olur.

Uykudan önce aklınızdaki son kişi mutluluğunuzu veya acınızı etkiler.



TESPİTLİ YORUM

Erkek adam sevdiği kızla konuşurken samimiyeti abartır kanka olur. Kıza da açılamaz kızı başkasıyla görünce de depresyona girer.



GÜLÜ YORUM

@avukatergunn Akşam üzeri anlaşmalı boşanmak için bir çift geldi, 20 bin lira istedim, adam kadına döndü "O paraya gel Fethiye'de 3 gece 4 gün tatil yapalım, avukata yedirmeyelim" dedi. Kadın da "Biz biraz daha düşünelim" dedi, gittiler. Hissiyatım kadın tatili de yapacak öyle gelecek.