YENİ ilişkilere başlamadan önce zaman ayırın.

TÜM ilişkilerin bir noktada zorluklarla karşılaşabileceğini anlayın.

AŞIRI sahiplenici olmaktan kaçının; ağrıya yol açabilir.

BAŞLANGIÇTAKİ aşk duyguları her zaman güvenilir olmayabilir.

DERİNDEN sevin ama aynı zamanda kimse olmadan yaşama gücünü de geliştirin.

BİRİNİN düşüncelerini tam olarak anlamanın zor olduğunu kabul edin.

İNSANLARA çok sıkı tutunmayın; onlara yer verin.

FİZİKSEL görünümün ilişkileri etkileyebileceğini kabul edin.

UZUN mesafeli ilişkileri sürdürmek zor olabilir.

İLK aşklar genellikle derin kalp kırıklıklarıyla sonuçlanır.

GEÇMİŞ ilişkilerle ilgili tartışmalarda partnerinizin sınırlarına saygı gösterin.

ÖNCEKİ ilişkilerden hızla ayrılan partnerlerin daha fazla acıya neden olabileceğini unutmayın.

AYRILIĞIN hemen ardından yeni bir ilişkiye başlamanın, gerçek aşktan ziyade tutkuya işaret olabileceğini anlayın.

AYRILIĞIN ardından biri olmadan yaşayamayacağınızı hissetmeniz normaldir ancak iyileşmek zaman alır.

İLERLEMEK için geçmişle barışmayı öğrenin.

GEÇMİŞTEKİ hataları tekrarlamaktan kaçının.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

NEW YORK Şehir Bankası, 1831'de Edward Smith adında bir adamın imza sahteciliği yaparak 245.000 dolar (bugünkü birkaç milyon dolara eşdeğer) çaldığında, dünyanın kaydedilen ilk banka soygununun kurbanı oldu.

YAŞLI balıklar genç balıkların dışkılarıyla beslenirlerse daha uzun yaşarlar.

"YÜZ" kelimesi, eski İskandinav dilinde orijinal olarak 120 anlamına gelen "Hundra" kelimesinden türemiştir.

TESPİTLİ YORUM

@merkurmerkuri PORTAKAL inanılmaz kaliteli bir yiyecek.. Allahım şeker oranını harika ayarlamış, güzel koku eklemiş, dilimlemiş..

Renk seçimini çarpıcı yapmış, vitamin eklemiş..

Hiç hak etmiyoruz portakalı...

GülüYorum

@44Matematikci63 EN öndeki 5. sınıf öğrencim sessizce matematik defterini çıkardı, sayfaları karıştırdı, bir şeyler baktı. "Ne yapıyorsun?" dedim, "Bir şey yok hocam, bi sıkıntı oluştu da hallettim" dedi ve bunların hepsi matematik SINAVINDA oldu...

DeepNOT

BİR kimse başkasını parmağıyla işaret ettiğinde, üç parmağının da kendisini işaret ettiğini unutmamalıdır.