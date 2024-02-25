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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak İlişki tavsiyeleri
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 25 Şubat 2024

İlişki tavsiyeleri

Yetinme. Bu dünyada 8 milyara yakın insan var. 8 milyarda 1'in size kötü davranmasına izin vermeyin.
Güvenilmez olduğu kanıtlanmış tek kişiye güvenmeyin.
Birisi gerçek rengini gösterdiğinde resmi yeniden boyamaya çalışmayın.
Gelecekteki davranışların en iyi tahmini geçmiş davranışlardır.
Hiçbir sevgi ihaneti iyileştirmez. İhanet etselerdi aşk olmazdı.
Partnerinizi aldatmanın kabul edilebilir bir nedeni yoktur. Eğer aldatırlarsa bu seninle değil onlarla alakalıdır.
Sözlere ve eylemlere dikkat edin. Kelimelerin ve eylemlerin aynı hizada olması nadirdir.
Dürüstlük, sadakat, saygı ve kahkaha bir ilişki kurar.
Başkaları hakkında, özellikle de eski sevgilileri hakkında nasıl konuştuklarını dikkatlice dinleyin. Siz de aynı şekilde konuşulacaksınız. Kimse mükemmel değildir.
Yalancılar nadiren değişir.
Sürekli olarak istismarcı insanları cezbediyorsanız, bu, çektiğiniz kişiyle değil, tamamen sizinle ilgilidir.
Arkadaşlarına ve ailelerine bakın. Bu kişinin kim olduğuna dair cevabınızı alacaksınız.
Yakınlaşmadan önce acele etmeyin. Maskenin düşmesi 3 ayı buluyor.
İlk buluşmada sevdiğiniz her şeyi seviyorlarsa. Koşmak
Size ruh eşleri veya ikiz alevleri diyorlarsa çabuk.
Koşmak
Eğer size, ilişkinin ilk aşamalarında sizden başka hiç kimse hakkında böyle hissetmediklerini söylerlerse. Koşmak
İlişki yeniyken aşırı mesaj atıyorlar. Koşmak
Pek çok arkadaştan bahsediyorlar ve hiçbiriyle tanışmıyorsun. Koşmak
Aşk acıtmaz, aşk aldatmaz ve aşk kesinlikle yalan söylemez.
Bulduğunuzu sandığınızda sabredin, yanıldığınızı size göstereceklerdir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler, Almanları askeri güçleri konusunda kandırmak için şişirilebilir tanklardan ve sahte araçlardan oluşan sahte bir ordu yarattı.
17. Yüzyıl'da Hollanda'da lale soğanları, altından daha değerliydi ve bu da meşhur Lale Çılgınlığı'na yol açtı.
1904 Olimpiyat maratonu sırasında Amerikalı koşucu Fred Lorz, ifşa edilip diskalifiye edilmeden önce yarışın önemli bir bölümünde arabaya bindi.

TESPİTLİ YORUM
Erkek adam sahibi olduğu arabası dışındaki bütün araba markalarını kötüler. Baska araç sahibi olunca da onu övüp diğerlerini kötüler.

GÜLÜ YORUM
@AslihanElif Okul uzadı; yemek masasında babam diyor ki kızım tuzu uzatır mısın, ZATEN ALIŞKINSIN
UZATMAYA, maç izliyoruz hakem 90+4 uzatma veriyor babam göz ucuyla sert bir bakış atıyor, uzatma kablosunun bile adını sansürleyerek telaffuz eder oldum...

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