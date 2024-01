Erteleme bizim göbek adımızdır: Görevleri geciktirme konusunda çok iyiyiz; Eğer olimpik bir spor olsaydı hepimiz altın madalya sahibi olurduk.

Aşırı düşünmede uzman seviyesi: Beş yıl önce tuhaf bir şey söylediğiniz zamanı hiç düşündünüz mü?

Geçmişin asla gerçekten geçmiş olmadığı, aşırı düşünme kulübüne hoş geldiniz.

Seçici hafıza şampiyonları: Her utanç verici anı hatırlıyoruz, ancak bize beş dakika önce anahtarlarımızı nereye bıraktığımızı soruyoruz ve bu Sherlock Holmes'a layık bir gizem.

Bahanelerin Kraliçesi/ Kralı: Mazeret bulma konusunda siyah kuşak sahibiyiz. "Yarın diyete başlayacağım"dan "Baskı altında daha iyi çalışırım"a kadar her durum için bir bahanemiz vardır.

Kendini sabote etme ustası: Rekabete dayalı bir spormuş gibi kendi planlarımızı sabote ederiz.

Bundan keyif aldığımızdan değil ama yıllar içinde mükemmelleştirdiğimiz bir yetenek.

Netflix maratonu, spor salonu seansı:

Kattığımız tek maraton, koşu ayakkabısı değil, elimizde TV kumandası olan maratondur.

Panik modu meraklıları: Birisi "Konuşmamız lazım" diyene kadar sakiniz. Aniden, bir Shakespeare trajedisindeki rol için seçmelere giriyoruz.

Birinci sınıf karşılaştırma uzmanları:

Kendimizi başkalarıyla mı karşılaştırıyoruz? Bu kategoride altın madalya kazanabiliriz. Spoiler: Bu asla adil bir rekabet değil.

Uyku rekabetçi bir spordur: "Dün gece sadece altı saat uyudum." "Eh, dörtte hayatta kaldım." Sanki Uyku Yoksunluğu Olimpiyatlarına hazırlanıyormuşuz gibi.

Sahte gülmenin ustaları: Anlamadığımız şakalara gülme sanatını mükemmelleştirdik. Yapana kadar numara yap, değil mi?

İnsan doğası hakkındaki bu acı gerçekler sizi güldürebilir, utandırabilir ya da belki her ikisini birden yapabilir.

Sonuçta mizah, bu kaotik insan deneyiminde hayatta kalma mekanizmamızdır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Çikolata ve alışveriş uyuşturucudan daha bağımlılık yapıcıdır.

İyi yalancılar, başkalarının yalanlarını çok çabuk tespit edebilirler.

Hedeflerinizi başkalarına duyurursanız başarılı olma olasılığınız azalır. Son araştırmalar motivasyonunuzu kaybettiğinizi söylüyor

Birisi hakkında ne kadar çok konuşursanız, o kişiye o kadar çok aşık olursunuz.



TESPİTLİ YORUM

@yulaflibar Yirmili yaşların ortaları, her şey için çok geç ve hiçbir şey için o kadar da geç değil çağı.



GÜLÜ YORUM

@opikapbukipap Metrodan, tramvaydan elinde âsâsıyla Hz. Musa Aleyhisselam inecek olsa bu millet yine de iki yana açılmaz, koskoca peygamberi geri itip Cevizlibağ'a, Hacıosman'a kadar cebren götürür.



DEEPNOT

@alperyigit Ne kadar çok toplantı yapılıyorsa o kadar az iş yapılıyordur.