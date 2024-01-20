Yüzünüz Önemlidir: Kadınlar ilk önce yüzünüze dikkat eder. İyi bakım, bakımlı bir çene hattı ve gözler kalıcı bir izlenim bırakabilir.

Cildinize iyi bakın; çok şey anlatıyor.

Saçınıza bakım yapmak: İster uzun kilitleriniz, ister kel kafanız olsun, bakım önemlidir. Saç tipinizi anlayın, bakımlı tutun ve iyi ürünlere yatırım yapın. Sahip olduklarınızı kucaklamakla ilgilidir.

Stil Önemlidir: Kıyafetleriniz ve tarzınız sizi anlatıyor. Bu markalarla ilgili değil; kıyafetlerinizin üzerinize ne kadar iyi oturduğu ve kişisel yeteneğinizle ilgilidir. Kendinizi mümkün olan en iyi şekilde temsil edin

Ayakkabılarınız çok önemlidir: Ayakkabılar kıyafetiniz için önemlidir. Sadece markaya değil kaliteye odaklanın. Onları temiz ve bakımlı tutun. Ayakkabılarınız kendinize ne kadar iyi baktığınızı yansıtır.

Beden Dili Anahtardır: Dik durun, kendinize güvenin. Açık beden dili konuşmaya davet eder. Göz teması ve gülümseme sizi yaklaşılabilir kılar. İletişim sadece kelimelerden ibaret değildir; kendini nasıl taşıdığınla alakalı.

Eller Sesleri Konuşur: O tırnakları kesin, temiz tutun. Kuru eller? Losyon! Özellikle çok konuşuyorsanız elleriniz fark edilir. İnce ama önemli bir detay.

Koku Önemlidir: Anlaşmayı bozucu olmasa da, iyi bir koku öne çıkıyor. Davetkar ve unutulmaz. İmza niteliğinde bir kokuya sahip olun; kalıcı bir izlenim yaratır.

İletişim Becerileri: Kendinize güvenerek konuşun, ilgi çekici olun. Garip sessizlik önlenebilir. Sosyal becerileri uygulayın, konuşmaların akıcı olmasını sağlayın. Bu oyunun kurallarını değiştirecek bir şey.

Mizah Anlayışı Kazanır: Kahkaha çekicidir. Sürekli şakalar değil, gülme yeteneği, sıradan olma ve hayatı fazla ciddiye almama. Bağlantı kurmanın önemli bir bileşenidir.

Temiz Alanlar: Düzenli bir ev veya araba bir artıdır. Bu takıntılı olmakla ilgili değil ama temiz bir alan davetkar. Ayrıca, alanınızda bulunan şeyler ilgi alanlarınızı yansıtır; çok yönlü bir birey olun.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

"Gelin" kelimesi, "yemek pişirmek" anlamına gelen çok eski bir proto-germen kelimesinden gelir.

Beyaz Çikolata, kakao katıları veya kakao likörü içermediğinden teknik olarak Çikolata değildir.

Elmaların %25'i hava olduğundan yüzer.

Istakozlar birbirlerine çişlerini fışkırtarak iletişim kurarlar.

TESPİTLİ YORUM

@eminesenaduman Kız kardeşim doğal taş almış, babama anlatıyor: kalbi iyileştirir, bağırsağı güçlendirir vs vs. babam da diyor ki biz bunu nasıl yutacağız bu konuda max. erkek bilgisi bu olmalı...

GÜLÜ YORUM

@ebuchill Halil diye arkadaş var patrona isyan etti biraz önce.

Ciddi ortam.

Ben dedim ki "Patrona, Halil İsyanı" sonra tabii kimse gülmedi.

Kendi kendime ufacık güldüm...

DEEPNOT

Çocuklara paranın değerini öğretmenin kolay yolu onlardan borç almaktır.

