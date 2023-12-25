"APTALA MALUM OLUR" DEĞİL.

Doğrusu: 'Abdala malum olur.' Abdal, bilge kişi ve gezgin anlamına gelir. Bilge kişiye malum olması da çok doğaldır.

"AZİMLE SIÇAN BETONU DELER" DEĞİL.

Doğrusu: 'Azimli sıçan betonu deler.' Sıçan, bir fare türüdür.

Dolayısıyla azimli bir sıçanın betonu delmesi mucize gibi olsa da, mücadeleyi anlatır.

"EŞEK HOŞAFTAN NE ANLAR?" DEĞİL.

Doğrusu: 'Eşek hoş laftan ne anlar?' Zamanla 'hoş laf' tamlamasının bozulmasıyla 'hoşaf'tan anlamak haline gelen bu atasözü, beğenilecek bir şeyi küçümseyenleri anlatırken kullanılır.

"FUKARANIN DÜŞKÜNÜ BEYAZ GİYER KIŞ GÜNÜ" DEĞİL.

Doğrusu: 'Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü.' Buradaki zürefa, zarif kimse anlamına gelir.

"SU KÜÇÜĞÜN, SÖZ BÜYÜĞÜN" DEĞİL.

Doğrusu: 'Sus küçüğün, söz büyüğün.' Büyüklerin sayılması anlamına gelir.

"KISA KES AYDIN HAVASI OLSUN" DEĞİL.

Doğrusu: 'Kısa kes, Aydın abası olsun.' Aba, bir tür kıyafettir.

Aydın'ın yöresel kıyafetlerindeki aba kısadır ve bu atasözü az ve öz konuşmanın önemini vurgulamaktadır.

"GÖZ VAR, NİZAM VAR" DEĞİL.

Doğrusu: 'Göz var, izan var.' Bu atasözü, bir şeyin görme ve akıl yoluyla anlaşılacağını anlatır.

"SU UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ" DEĞİL.

Doğrusu: 'Sü uyur, düşman uyumaz.' Sü, eski dilde asker anlamına gelir. Düşmana karşı her zaman uyanık kalmak gerektiğini anlatır.

"SAATLER OLSUN" DEĞİL.

Doğrusu: 'Sıhhatler olsun.' Hamamdan çıkanlara ya da tıraş olanlara söylenen bir nezaket sözüdür.

"İNCE ELEYİP SIK DOKUMAK" DEĞİL.

Doğrusu: 'İnce eğirip sık dokumak.' Bir karar vermeden önce etraflıca düşünmek anlamına gelir.

"ATEŞ OLSA CÜRMÜ KADAR YER YAKAR" DEĞİL.

Doğrusu: 'Ateş olsa cirmi kadar yer yakar.' Cirim, hacim demektir.

Hasmın pek önemsenmediğini anlatır.

"ANA GİBİ YAR, BAĞDAT GİBİ DIYAR OLMAZ."

Doğrusu: 'Ane gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.' Buradaki Ane, Bağdat civarında bulunan bir uçurumdur.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ÇAY poşeti tesadüfi bir icattı.

Bu, 1908'de çay tüccarı Thomas Sullivan'ın çay örneklerini küçük ipek torbalarda dağıtmasıyla meydana geldi.

Müşterileri bunların numune olduğunu anlamadan onları suya daldırdı ve Sullivan birdenbire poşet çay siparişleri almaya başladı.



TESPİTLİ YORUM

BİR erkeğin çeyizleri - Başka bir kız tarafından hiç makyaj yapılmamış yüzü.

- Kız takipçisi olmayan Spotify hesabı...

- Sadece burcunu bilmesi.

Aklıma geldikçe yazıcam...



GÜLÜ YORUM

@yasinaribuga 2024'DE bilimden beklentilerim:

1. Sağlıklı sigara.

2. Saç boyası aşısı...

3. Uyurken spor yapmamızı sağlayan hap...

4. Cep ev (tuşuna basınca büyüyor girip yatıyorsun) .

5. Mars'ı rahat bırakmaları.

Konya'nın daha büyüğü sadece.

6. Boğaz'a yürüyüş yolu...