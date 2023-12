- SÜREKLİ duygu sömürüsü yaptıkları söylenir.

Arkasından da değil direkt olarak yüzlerine söylenilir.

- SİNİRLİDİR ama dışarıya vuramadığından gözleri dolar.

Sessizce oturup ağlar, oysa içinden çığlıklar atıyordur.

- BÜYÜK çoğunluk kadındır.

Ve bu da beraberinde "Diyorum işte abi çok duygusal bunlar, sonra biz öküz oluyoruz ne dedim ki şimdi? Yürü bir maç izlemeye gidelim" diyen erkekleri getirir.

- İLK başta sadece gülümserler, kahkaha bile attıkları olur.

Ama sonra söylenilen veya akla gelen en ufak bir şeyde gözyaşları onlardan habersiz bir biçimde akmaya başlar.

- İÇLERİNDEN "Ağlama, ağlama, hayır burada ağlayamam" gibi sözcükler geçirirler.

Ağlamaya başladıklarında ise içlerinden kendilerine hakaret ediyorlardır.

- YÜZLERİNİ saklarlar.

Bunu fark edenler kaldır başını gibi şeyler söylediklerinde ağlamayı keseceğimizi ve cesaretle dik duracağımızı sanarlar.

Ama aslında cesaret edilemediğindendir yüzünü saklamak.

- AĞLADIKLARI zaman haricinde sürekli gülümsüyor veya kahkaha atıyorlardır.

Çünkü duygularını örtebilmekte kimse onları geçemez.

- KİMSENİN ciddiye almadığı sürekli o unutulan kızdır.

- KIRGINDIRLAR..

Susturulmuşlardır, cesaretsizlerdir, korkaktırlar ve ne hissettikleri kolay kolay anlaşılmaz.

- HAKSIZLIK edilmişlerdir.

Başkası ağladığında onu teselli etseler de kendileri aynı duruma düşünce teselli edilen kişi bile onunla dalga geçebilir.

- ÇEVRENİZDE böyle bir insan varsa "Oldu o zaman ben de her şeye ağlayayım hepimiz oturup ağlayalım" türü şeyler söylemeyin, yanında oturup sırtını sıvazlayacağınıza sarılın ona. Bilin ki ona gereken tek şey kafasını yaslayabileceği bir omuzdur.



NOT: ERKEKLER DE AĞLAYABİLİR.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

- BUGÜN insanların çayı sevdiğini düşünebilirsiniz, ancak Stuart ve Georgian Britanya'sında yaptıkları girişimler biraz çılgıncaydı!

O zamanlar çay Çin'den ithal ediliyordu ve bu nedenle ÇOK pahalıydı.

Ve bunu yalnızca zenginler karşılayabiliyordu.

Hatta o kadar pahalıydı ki kimse çayınızı çalamasın diye özel çay kutuları kilitli yapılıyordu!

Her zaman evin hanımının görebileceği bir yerde tutulurdu, bu yüzden böyle bir fırsat nedeniyle çay yapılıyordu!

Hizmetçilerinizin size kahve yapmasına güvenmezsiniz!

Yorkshire Gold çay poşetlerinizi bugün kilitler misiniz?



GÜLÜ YORUM

@delirdimgaliba1 BİR keresinde Muş'ta garsona "Çay alabilir miyim lütfen?" demiştim, o da "Tamam getirağ ma niye yalvarirsen" demişti. Uzunca bir süre "lütfen" kelimesini lügatımdan çıkarmıştım...