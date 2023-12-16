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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Bir kızın sizden hoşlanmadığının işaretleri
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

16 Aralık 2023, Cumartesi

Bir kızın sizden hoşlanmadığının işaretleri

Size mesaj atmıyor.
Kadınlar iletişimseldir. Bir kıza mesaj atarsanız ve o da sizden hoşlanıyorsa, muhtemelen size cevap verecektir.
Ve benzeri! Mesajlarınıza cevap vermiyorsa, bu onun sizden hoşlanmadığının kesin bir işaretidir.
Sizinle yalnız kalmaktan kaçınıyor.
Sürekli "Seninle orada buluşuruz" gibi şeyler söylüyorsa ya da seninle ya da evinde asla yalnız takılmak istemiyorsa muhtemelen senden hoşlanmıyordur.
Size herhangi bir kişisel soru sormaz.
Bir kadın bir erkek olarak sizi 'şaşırtmıyorsa' ve 'merak etmiyorsa', sizinle ilgilenme ihtimali temelde sıfırdır.
Size tüm kötü özelliklerini anlatmaya çalışır.
Onun tüm kusurlarına dikkat çekmek, size daha uygun birini bulmanız gerektiğini ya da onun sizden hoşlanmadığını söylemenin bir yoludur.
Tartıştığınız konuları umursamıyor.
Bahsettiğiniz hiçbir şeyi umursamıyor gibi görünüyorsa, büyük ihtimalle bu kadının muhtemelen sizin için uygun kadın olmadığını kabul etmeniz ve yolunuza devam etmeniz gerekir.
Her zaman meşguldür.
Eğer sürekli olarak çok meşgul olduğu için bir araya gelemeyeceğini söylüyorsa, sizi görmek istemediği için bahaneler uydurduğunu düşünebilirsiniz.
Dikkatini vermiyor.
Eğer dikkati öncelikli olarak sizden başka bir şey üzerindeyse ve sizinle vakit geçirmekten heyecan duymuyorsa, bu sizin onun 1 numaralı tercihi olmadığınızın bir numaralı evrensel işaretidir.
Çevrenizdeki diğer erkeklerle flört ediyor.
Neredeyse her zaman, eğer bir kız başka bir erkekle flört ediyorsa, sizin varlığınızdan tamamen habersizdir.
Sizinle flört etmiyor veya size dokunmuyor.
Eğer uzanıp sana dokunmak istemeden senin yanında olabiliyorsa, seninle ilgilenme ihtimali çok azdır.
Tüm çabayı gösteren sizsiniz.
Beğendiğiniz kız utangaç değilse ve ilk önce size mesaj atmıyorsa, sizinle plan yapmıyorsa, hatta sohbeti sürdürmekle ilgilenmiyorsa bu ipucunu dikkate alın.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Hayattaki altın kurallar neledir?
- Sevgi, yoksulluk ve diş ağrısı dışında her şeyin üstesinden gelir.
- Her gün patron hareketleri yapan, hayatınızın CEO'su sizsiniz.
- Hiç kimse sizin rızanız olmadan size kendinizi aşağılık hissettiremez.
- Bir takıntının tedavisi: Bir tane daha al.
- Hayat telefonunuzu aramaya benzer, çoğu zaman elinizdedir.
- Havalı görünmeye çalışmak asla havalı görünmenizi sağlamaz.
- İşinizi takdir etmenin en iyi yolu, kendinizi işsiz hayal etmektir.
- Sağduyu deodorant gibidir. En çok ihtiyacı olan insanlar onu asla kullanmazlar.
- Düşmanlarınızı her zaman affedin; hiçbir şey onları bu kadar rahatsız edemez.
- Kan sizi akraba yapar, sadakat ise sizi aile yapar.
- Eğer tökezlersen, bunu dansın bir parçası yap.

GÜLÜ YORUM
@fabercastiel Şu sweatler'in üzerine Amerika'nın eyaletlerini yazıp durmayın!
Oklahoma'ya da başlayayım California'ya da başlayayım. Biraz da onlar giysin Trabzon61!

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