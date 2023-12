Herkesi durmadan aşağılayan ve kendini hep en üstte gören:

Ona birinin bu kadar üstte olmadığını söylemesi gerekiyor yoksa herkesi aşağılamaya çalışacak...

Patron ve üst düzey yetkili yalakası:

Üstündeki herkesin dediğini onaylar, pohpohlar ve asla laf söyletmez çünkü o kişilerin biriciği olmayı ister.

Normal ses tonuyla konuşmayı öğrenemeyenler:

Telefonda konuşurken bağırırlar, birine emir verirken bağırırlar aslında hep bağırırlar...

Her zaman her yerde konuşmalar arasına İngilizce kelimeler serpiştirenler:

Evet anladık İngilizce biliyorsunuz ama gerek yok şimdi böyle konuşmaya. Her kelimenin Türkçesi var artık kabullenin bunu.

WhatsApp grubuna yazdığı mesajla kalkıp mesajla yatanlar:

Sabah uyanır uyanmaz günaydın yazarlar, yatmadan önce iyi akşamlar... Durmadan WhatsApp grubuna yazarlar hatta belki de çalışmazlar hiç.

Tek düşündüğü şey para olanlar:

Bunlar genellikle üst düzey yöneticiler ya da patronlar olabilir ama çalışan arkadaşlarınız arasından da bu tipler çıkabilir.

Sabah akşam parayı düşünürler, nasıl birilerini ezip daha fazla kazanırım diye düşünüp dururlar.

Bilgisayarda iş yapıyormuş gibi görünüp internetten alışveriş yapanlar:

Sanırsınız dünyayı kurtarıyorlar öyle çalışıyormuş gibi dururlar ama aslında indirimli ürün kovalıyor ya da oyun oynuyorlardır.

Durmadan görgüsüzlük yapanlar:

Bir de kendini över bunlar, hep över...

Yemeği, kahveyi, çekilen fotokopiyi bile beğenmeyen tip:

Tam bir memnuniyetsizdir, önüne en iyisini koyun yine bu ne der burun kıvırır:

"Hallederiz abi''ciler.

Gider bir iş istersiniz, hallederiz derler. 3 saat geçer hala iş gelmemiştir, söylersiniz, yeniden hallederiz der. Hep hallederiz der ama hiç halledemezler...

Ölümüne dedikodu yapanlar:

Bunlar hiç durmaz, ofisteki her şeyi konuşurlar. Hatta işe sadece bunun için bile geliyor olabilirler...

Her an pusuda bekleyen avcılar:

Bunların işi gücü kadın/erkek tavlamaktır.

Onun için gelirler adeta, akılları fikirleri hep bundadır.

Bir işi yaya yaya yapan en üşengeçler:

Bir fotokopiyi bile 30 dakikada çekebilirler, içlerinden hiç iş yapmak gelmez.

Herkesin arkasından iş çeviren kindarlar:

Eğer bunlardan biriyle kavga ederseniz yandınız, bizden söylemesi!

Hiçbir zaman komik olmayan esprilerin sahibi:

Bir de bunları en yersiz zamanlarda yapar, kimse de gülmez...



