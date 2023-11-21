KABİL'DE kitap satan bir kız sevgilisinin geldiğini gördü, bu sırada babası da yanında duruyordu.

Kız sevgilisine "Alman yazar Yorg Daniel'in 'Baban evde mi?' kitabını almaya geldin galiba?" Arkadaşı; "Hayır ben İngiliz yazarı Tomas Munis'in 'Seni nerede görebilirim?' kitabını almaya geldim." Kız; "O kitap yok ama ABD' li yazar, Patrice Olfer'in 'Elma Ağaçlarının Altında' Kitabını önerebilirim." Arkadaşı; "Çok güzel!

Belçikalı yazar, Jean Barber'in' Beş Dakika Sonra Ararım' kitabını yarın getirebilir misin?

Kız; "Memnuniyetle." -Ayrıca Fransız yazar, Mishel Daniel'in 'Asla Yalnız Bırakmam' kitabını da öneririm." Bu konuşmadan sonra babası; "Bu kadar kitap çok değil mi, hepsini okuyor mu?" Kız;

-"Evet baba, o çok zeki hepsini okuyor." -"Benim çok güzel ve sevimli kızım öyleyse ona Hollandalı yazar, Frank Martiniz'in "Ben Gerizekalı Değilim" kitabını da öner onu da okusun, hatta kendin de oku :)



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

EŞEK bir defa gittiği yolu asla unutmaz.

Bu yüzden değerli ve makbul kurban sayılan "develere kılavuzluk" yaparlar...

EŞEK, bir mühendis gibi yokuşları matematiksel bir eğimle katederek, kısa mesafeleri de virajlar alarak çıkar.

EŞEK, bir kere düştüğü çukura ikinci kez düşmediği gibi, bir kere bastığı bataklığa bir daha basmaz...

EŞEK, sıpasını doğururken kimseden yardım almaz, bakımını ve eğitimini kendisi verir...

EŞEK, kendine iyilik yapanı da, kötülük yapanı da asla unutmaz...

EŞEĞIN gözleri harikadır, yakından bakınca içinde kaybolursunuz...

BU yüzden bazı insanımsı yaratıklara eşek demek, eşeklere yapılmış hakaret olur...



TESPİTLİ YORUM

@cittem UYKUSU hafif olan insanları pata küte dövmek istiyorum, bir anda Alman kurdu gibi dikiyor kulaklarını "NOLDU ne noldu?" NEFES ALDIK

KARDEŞİM!



GÜLÜ YORUM

@CerebralKortex 6 YAŞINDAKİ kuzenime ögretmeni boyama ödevi vermiş, yardım istedi. Ben de yardım ediyordum, bir anda kızdı 'Biraz taşır ya anlaşılmasın senin yaptığın.'