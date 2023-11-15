İYİLİKLER ALIN:

İpucu: Birisinin sizin için bir iyilik yapmasını sağlayın; bu aynı zamanda Benjamin Franklin etkisi olarak da bilinir.

Efsaneye göre Benjamin Franklin bir zamanlar kendisinden hoşlanmayan bir adamın kalbini kazanmak istemişti. Adamdan kendisine nadir bir kitap vermesini istedi ve kitap alındığında ona nezaketle teşekkür etti. Sonuç olarak, daha önce onunla hiç konuşmak istemeyen bu adam, Franklin'le iyi arkadaş oldu.

Franklin'den alıntı yapacak olursak: "Size bir kez iyilik yapmış olan kişi, sizin mecbur kıldığınız kişiden daha iyi bir iyilik yapmaya daha hazır olacaktır."



DALKAVUKLUK:

İpucu: Dalkavukluk aslında sizi her yere götürecektir.

Bu ilk başta bariz görünebilir, ancak bazı önemli uyarılar var. Yeni başlayanlar için, dalkavukluğun samimi olarak görülmemesi durumunda yarardan çok zarar getireceğini unutmamak önemlidir. Ancak araştırmacılar, insanların iltifatlara verdiği tepkilerin ardındaki motivasyonları incelediler ve bazı çok önemli şeyler buldular.

Basitçe söylemek gerekirse, insanların bilişsel denge arayışında olduklarını, düşüncelerini ve duygularını her zaman benzer şekilde organize etmeye çalıştıklarını buldular.

Dolayısıyla, özsaygısı yüksek olan ve samimi olarak görülen birine iltifat ederseniz, onun kendisi hakkında ne hissettiğini onayladığınız için sizi daha çok sevecektir. Bununla birlikte, özsaygısı düşük olan birini pohpohlarsanız, bunun geri tepme ve onun sizi daha az sevmesine neden olma ihtimali vardır çünkü bu, onların kendilerini nasıl algıladıklarına müdahale eder.

Elbette bu, özgüveni düşük bir kişiyi küçük düşürmeniz gerektiği anlamına gelmez!

SESSIZ OL:

İpucu: Hatalı olduklarında insanları düzeltmeyin.

Carnegie ayrıca ünlü kitabında birine hatalı olduğunu söylemenin genellikle gereksiz olduğunu ve onu size sevdirmenin tam tersi olduğunu belirtmiştir. Aslında anlaşmazlığı göstermenin ve birisine hatalı olduğunu söylemeden bunu kibar bir sohbete dönüştürmenin bir yolu var, bu da onların egosunun özüne vuruyor. Buna Ray Ransberger ve Marshall Fritz tarafından icat edilen Ransberger Pivot adı verilir. Bunun arkasındaki fikir oldukça basit: Tartışmak yerine, söyleyeceklerini dinleyin ve sonra nasıl hissettiklerini ve nedenini anlamaya çalışın. Daha sonra onlarla paylaştığınız ortak zemini açıklarsınız ve bunu, konumunuzu açıklamak için bir başlangıç noktası olarak kullanırsınız. Bu onların söyleyeceklerinizi dinleme olasılığını artırır ve onların itibarını kaybetmeden onları düzeltmenize olanak tanır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İnsanlar yalan söylediğinde gözlerini başka tarafa çevirmek yerine gözlerinizin içine bakarlar.

Gerçek gülümsemeler göz kırpmayı içerirken, sahte gülümsemelerde genellikle göz kırpma yoktur.

Sevinç 35 saat, üzüntü ise 120 saat sürer.

Konuşmayı hızlandırmak genellikle gergin olduğunuzu gösterir.

Yalancılar konuşma sırasında sessizlikten nefret ederler ve gereksiz ayrıntıları atmaya eğilimlidirler.

Yalnızca insanlar, şempanzeler ve yunuslar daha sorumlu görünmek için başlarını yukarı kaldırırlar.



TESPİTLİ YORUM

Erkek adam okul sınavından, KPSS'den falan kalırsa üzülmez "Bir dahakine düzeltiriz" der.

Ama ehliyet sınavından kalırsa içine oturur.



Gülü Yorum

@SUATERCE

Yaşadıklarımdan öğrendiğim en önemli şeylerden biri de; köpürmüyorsa şampuan değil saç kremidir.