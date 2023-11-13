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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

13 Kasım 2023, Pazartesi

Erkeğin söylemese bile sizi sevdiğini anlamanın yolları

SİZİNLE birlikte olmayı seviyor; size doyamıyor.
SENİ sonsuz bir şekilde merak ediyor ve ne yaptığını bilmek istiyor.
DUYGULARINIZI gerçekten önemsiyor, bu yüzden çaba gösteriyor.
EN sevdiğiniz tatlı, en iyi anınız, hayalinizdeki tatil; hepsini biliyor.
SİZİN ihtiyaçlarınızı kendisininkinden üstün tutar ve bu bir sevgi işaretidir.
ÖNEMSEDİĞİ için hayatın heyecan verici anlarını sizinle paylaşmak istiyor.
GELECEĞİ düşündüğünde sen onun büyük bir parçasısın.
SİZ onun en önemli önceliklerinden birisiniz, dolayısıyla yaşamdaki hedefleriniz onun için önemlidir.
SİZE güveniyor ve dolayısıyla sizin fikirlerinize de güveniyor.
SIZI nadiren yanlış anlar çünkü sizi gerçekten bir insan olarak anlıyor.
EĞER bu sizi mutlu etmek anlamına geliyorsa, hayattan ödün vermeye hazırdır.
SEVGİSİNİ el tutma, sarılma ve sevimli evcil hayvan isimleriyle gösterir.
MÜKEMMEL olmadığını biliyor ama sizin için mükemmel olmak istiyor.
SEN onun en sevdiği kişi olduğun için senden ayrı kalmaya dayanamıyor.
MESAJLARINIZ onu rahatsız etmiyor; aslında sizden haber almayı sabırsızlıkla bekliyor.
KENDİSİYLE ilgili her şeyi, en küçük ayrıntıları bile bilmenizi ister.
ZOR olsa bile size gerçeği borçlu olduğunu bilir.
HER zaman kendinizi rahat hissetmenizi ister, bu yüzden sizi asla zorlamaz.
SİZİ önemsiyor, dolayısıyla bir birey olarak kalmanızı istiyor.
HARİKA olduğunuzu düşünüyor ve bunu asla unutmanıza izin vermiyor.
GEÇMİŞİNİZE birlikte değer verir, bu yüzden onu düzenli olarak gündeme getirir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Mutluluktan ağlarsan ilk gözyaşı sağ gözden düşer; üzüntüden ağlarsan ilk gözyaşı soldan düşer.
Bir kişinin ölmeden önce 7 dakikalık sinirsel aktivitesi kalmıştır.
Ölmeden önce yaşayabileceğiniz 7 dakikalık sinirsel aktivite sırasında anılarınızı rüya gibi bir düzende göreceksiniz.
İki veya daha fazla dil konuşan kişiler bir dilden diğerine geçtiklerinde farkında olmadan kişiliklerini değiştirebilirler.
İnsanlar olarak geceleri en çok yaratıcıyız, gündüzleri ise en az yaratıcıyız.
Araştırmalara göre seyahat etmek beyin sağlığını iyileştiriyor, hatta kalp hastalığı ve depresyon riskini azaltıyor.

TESPİTLİ YORUM
@Enes_Cingoz MATEMATIĞI nasıl unuttuk ama türev mürev içinden geçiyorduk.
Hesap makinesinde 12+9 topladım geçen gün, kafada bitirmişim

GülüYorum
@semakkurt1 ARKADAŞ tavsiyesi üzerine kahvaltıda yulaf yedim, gerçekten Allah bütün atlara sabır versin!

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