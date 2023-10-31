KADINLAR gizemli, sakallı ve fazla gülümsemeyen erkeklerden etkilenir. Bunun nedeni, fazla gülümsemeyen erkeklerin görünüş olarak daha güçlü görünmesidir.

ERKEKLER gülümseyen kadınlardan etkilenir, ancak tam tersi daha az çekicidir.

İNSANLAR biyolojik olarak tanıdık olana bağlanmaya programlıdır. Bu yüzden bizim için kötü olsalar bile bazı şeylere tutunuruz.

KADIN bir erkeğe ilgi duyduğunda normalden daha yüksek bir tonda konuşur.

ERKEKLER kadınlara göre 2-3 kat daha sık fikir değiştiriyor.

ÇOĞU kadın, daha yüksek zeka ve dürüstlüğe işaret ettiği için güçlü bir mizah anlayışına sahip erkeklerden etkilenir.

BİR erkek, çekici bulduğu bir kadını fark ettiğinde ortalama 8.2 saniye boyunca bakışlarını sabit tutuyor.

BİR kadın yalnızca gerçekten değer verdiği biriyle tartışır. Daha az ilgi duyduğunda daha az tartışma olur.

KADINLAR ve erkekler sorunları farklı şekilde çözerler. Kadınlar duygusal yaklaşımı tercih ederken, erkekler eylemi tercih ediyor.

BİR erkeğin duruş şekli bir kadının ilk izleniminin % 80'inden fazlasını oluşturur.

BİRİNİ cinsel açıdan ne kadar çekici bulursanız ona yalan söylemek de o kadar zorlaşır.

KADINLAR, sohbeti başlatmak için çaba gösteren, inisiyatif ve tutarlılık gösteren erkeklerden otomatik olarak daha fazla etkilenirler.

PSİKOLOJİ der ki, bir insan olarak ne kadar iyi olursanız, o kadar iyiyi kendinize çekersiniz. Doğru kişiyi bulmak sizinle başlar.

GERÇEK hayatta tanıdığınız ve aklınızdan çıkaramadığınız kişinin de sizi aynı derecede düşünüyor olma ihtimali % 79'dur.

BİLİNÇALTINDA, beyninizin sizi duygusal olarak inciten birini tamamen affetmesi en az 6-8 ay alır.

İLİŞKİLER söz konusu olduğunda insanların % 85'i mükemmellik değil, çaba istiyor.

KADINLAR doğal olarak erkeklerden daha iyi yalancılardır. Ayrıca yalanları tespit etmede de daha iyidirler.

GERÇEKTEN sevdiğiniz birine kızgın kalmak imkansızdır. 3 günden fazla süren öfke aşık olmadığınızı gösterir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BİRİNİN çok para kazandığını görmenin en saçma yolu nedir?

Şu adamı görün:

Bu Gary Dahl'dı.

İnsanlığa sayısız açıdan fayda sağlayan gerçekten dahiyane bir buluşu satarak 15 milyon dolar kazandı.

Beslenmesine, yürümesine, yıkanmasına veya bakımına gerek olmayan bir evcil hayvan sattı. Evcil hayvan taşını sattı. Taşları aldı, boyadı, bir evcil hayvan dükkanının kutusuna koydu ve 3,95 dolara sattı. Ve 15 milyon kahrolası dolar kazandı.

Eminim ki "Neden?" diye soran ilk kişi ben olmayacağım.



TESPİTLİ YORUM

@arrssin ERKEK adam manitayla mekanda otururken tuvalete gidince, manitası elini yıkadığını anlasın diye elini tam kurulamaz, hafif nemli bırakır.