SEÇİCİ HAFIZA: Erkekler yıldönümlerini unutabilir ama ilk video oyunlarındaki yüksek skorlarını asla unutmazlar.

YAVRU KÖPEK SEVGİSİ: Tıpkı köpek yavruları gibi, erkekler de aşık olduklarında güzel bir karın masajına karşı koyamazlar.

SARILMA BİLMECESİ: Erkekler genellikle sarılmayı sevmediklerini iddia ederler, ancak aşık olduklarında sihirli bir şekilde koala ayılarına dönüşürler.

UZAKTAN KUMANDALI ROMANTİZM: Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçiyor olabilir ama aynı zamanda TV uzaktan kumandasının kontrolüyle de döşelidir.

MESAJLAŞMA ÇEKİNGENLİĞİ: Erkekler şahsen cesur olabilirler, ancak konu hoşlandıkları kişiye mesaj atmaya gelince, her mesajı dikkatle hazırlayan Shakespeare bilginlerine dönüşürler.

FOODIE ROMANCE: Eğer bir adam size sıfırdan yemek pişiriyorsa, aslında evlenme teklif ediyor demektir.

SONSUZ SABIR: Erkekler en sevdikleri spor maçı için saatlerce bekleyebilirler ama onlardan bir alışveriş gezisi için beklemelerini istemek bir ömür gibi gelir.

SEÇİCİ İŞİTME: Aşık olduklarında erkekler, kaosun ortasında birdenbire odanın diğer ucundan "Seni seviyorum" diye fısıldayan bir fısıltı duyma yeteneğine sahip olurlar.

MODA BOCALAMASI: Aşık erkekler, modanın doruk noktası olduğunu düşünerek, bir şekilde randevu gecesi için en gürültülü Hawaii gömleğini seçmeyi başarırlar.

İNSANÜSTÜ GÜÇ: Aşk, erkeklere dağları yerinden oynatma gücü verebilir veya en azından partnerlerini etkilemek için ağır bir mobilyayı hareket ettirebilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

DIDIER Drogba:

"Bir hikayeyi çok iyi hatırlıyorum.

O zamanın Chelsea menajeri Di Matteo her zamanki gibi yaptı ve bize rakip takımın en golcü oyuncularının listesini verdi.

Bu örnek olarak 22 golle Wayne Rooney, 15 golle Robin van Persie vb. Sonra bir gün Barcelona ile karşılaştık ve golcüleri sıraladığında üçüncü sırada 14 golle Xavi, ikinci sırada ise 15 golle Alexis Sanchez ve Cesc Fàbregas vardı.

Ama gol kralı ekrana gelince hepimiz gülmeye başladık. Leo Messi'ydi. 14'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 63 gol attı.

Bir yılda 63 gol!

O kadar çılgın bir rakamdı ki, inanamayan yüzlerle birbirimize bakıp gülmeye başladık. Başka ne yapabiliriz?

Hatta gol sayısının fotoğrafını bile çektim çünkü bu çok çirkindi." Leo Messi'nin o yıl 91 gol attığını hatırlatalım.



GÜLÜ YORUM

@nazbircann YAKLAŞIK

3 ay önce kızlarıma suluk aldım. Bugün kocam diyo ki bunları artık yıka mikrop filan olmasın.

Sulukların günlük yıkanması dışında bi sorun yok. Ben artık baba olmak istiyorum ya, durup durup 3 ay sonra ortaya bir laf atmak istiyorum.