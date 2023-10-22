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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

22 Ekim 2023, Pazar

İnsanları tanıyalım

Sır gibi davrananlar, bilgi almanın en kolay olduğu kişilerdir.
Sesi yüksek olan biri genellikle pek duyulmayan biridir.
Tedbirli ve planlı olanlar genellikle tek kuruşta karar verenlerden daha iyi sonuçlar alırlar.
Gereksiz yere bağıran, konuşan kişi kendine güvenden yoksundur; boş tabaklar ses çıkarır.
Suçu üstlenmeye hazır olan kişi en sorumlu olanıdır.
Nankör insanlar aslında perspektiften yoksun insanlardır.
Küçük konularda sadık olan insanlar, büyük konularda da sadık olurlar.
Kolayca gülümsemeyenler, ihtiyaç sahibi bir arkadaş olmaya eğilimli olanlardır.
Çok fazla aura ve varlık gösterdiği için ilk izlenime güvenmek gerçekten önemlidir.
Göz temasını sürdürme eğiliminde olan insanlar kendine güvenen ve özgün olanlardır.
Nesiller boyu zengin olan insanlar zenginlikleriyle gösteriş yapmazlar.
Yabancılara gülümseyen insanlar zihinsel olarak güçlüdürler, başkalarının nasıl tepki vereceğini umursamazlar; sadece nezaketi yaymak istiyorlar. Hayatlarında çok şey yaşadılar.
Öz farkındalığı yüksek olan kişiler, evden çıkmadan önce saç ve makyajlarını hazırlamak için daha fazla zaman harcarlar.
Dışadönükler insanlarla birlikte olmaktan hoşlanırlar.
Gruplarda konuşmayı, kendilerini öne sürmeyi ve dikkatleri kendi üzerlerine çekmeyi severler.
Eğer insanlar diğer meslektaşlarını ya da trafiği suçlamaya başlarsa bu onların hatalarının sorumluluğunu almaya istekli olmadıklarının bir göstergesidir.
Eğer kahkahaları biraz 'planlanmış' gibi görünüyorsa, durumu/onlarla ilgili izlenimlerinizi kontrol etmeye çalışıyorlar.
Bir kişi genel olarak fikirleriyle ne kadar aşırıcı görünürse, kendi kimliğinin eksikliğini de o kadar hisseder.
Birisi kadınlardan/erkeklerden ne kadar nefret ederse, gizlice onların ilgisini o kadar çok ister.
Birisi aniden sizden garip iyilikler istiyorsa, sizi kendisine sevdirmeye çalışıyor demektir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
- 1949'da Gus Waldorf adındaki bu adam, bir ayıyla ringe çıkmaya karar verdi. Evet, doğru duydunuz; bir AYI!
Bu yüzden, bu canavara birkaç boks eldiveni giydiriyorlar ve onu "adil" falan kılmak için ağzını kapatıyorlar.
Demek istediğim, sanki bir ayıyla boks yapmak adil olabilirmiş gibi, değil mi? Ama tahmin et ne oldu? Ayı açıkça ona sahipti.
Waldorf maçı kaybetti ama ömür boyu kötü şöhret kazandı, çünkü kim bir ayıyla dövüştüklerini ve hikayeyi anlatacak kadar hayatta kaldıklarını söyleyebilir ki?

TESPİTLİ YORUM
@bitlikedi Bir defasında öyle bir dayak yemiştim ki dövenler için de ambulans çağırmışlardı.

GÜLÜ YORUM
@adliye101 Hatay'da araba beğendim.
Adam "arkadan küçük bir vuruğu var abla hiçbir sıkıntısı yok." dedi. İşimin gücümün arasında Hatay'a gittim. Detaylı ekspere soktum.
2 arabayı kesip birleştirmiş lego gibi. Kesme diyorlarmış.

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