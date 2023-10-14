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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Başarılı bir yaşam için 18 hile
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

14 Ekim 2023, Cumartesi

Başarılı bir yaşam için 18 hile

- Bir sürü reddedilmeyle karşılaştığınızda bundan korkmayı bırakırsınız. Bu seni durdurulamaz yapar!
- İnsanların hizmet çalışanlarına nasıl davrandığını izleyin. Size gerçek renklerini gösterecek.
- Sıkıntıları aramak, rahatlık bölgesinde olmaktan daha fazla büyümemize yardımcı olacaktır.
- Hayatta ne istediğini bilmek sana, yapmamış olmandan çok daha fazlasını kazandırır.
- Kendinize yatırım yapmak bencillik değildir.
Yapabileceğiniz en değerli şey bu.
- Tek seferde tek bir şeye odaklanmanın gücü hayatınızı değiştirecek.
- Kendinize yalan söylemeyi ne kadar çabuk bırakırsanız, o kadar çabuk durdurulamaz olursunuz.
- Daha az arkadaş = daha derin ilişkiler.
- Acı çekmeyi kabul eden insanlar büyüklüğe ulaşırlar. Bundan kaçınanlar hiçbir yere varamazlar.
- Önemli olan ne olduğu değil, nasıl tepki verdiğinizdir.
- Eğer değiştirmeyi seçerseniz, hayatınız yarın değişebilir.
- Ne kadar çok fedakarlık yapmaya istekli olursanız, o kadar başarılı olursunuz.
- Başkalarının fikirlerine ne kadar az önem verirseniz o kadar güçlü olursunuz.
- Gülümsemek modern çağın büyüsüdür.
Yaydığınız enerjiden birçok fırsat gelecektir.
- Ne istediğinizi bildiğinizde, onu başarmak için bir planınız olduğunda ve işi tutarlı bir şekilde yaptığınızda hiçbir şey sizi durduramaz.
- Hayran olduğunuz insanlara inandığınız kadar kendinize de inanırsanız durdurulamazsınız.
- Herhangi bir konuda mükemmel olmak için, yeterince uzun süre tutarlı bir şekilde iyi olmanız gerekir.
- Kendine söylediğin şeysin, kullandığın kelimeleri değiştir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Jonathan James, onu bu kadar özel kılan ne? NASA'nın ağına girip 13 bilgisayara erişim sağladı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun nasıl çalıştığını öğrenmeye yetecek kadar veri indirdi.
İndirdiği veri varlıklarının değeri 1,7 milyon dolara denk geliyor. Bu olaydan sonra NASA, ağını üç hafta boyunca kapatmak zorunda kaldı ve bu da onlara iyileşmesi için yaklaşık 41.000 dolara mal oldu.
Ancak en ilginç gerçek, henüz 15 yaşındayken normal bir bilgisayar kullanarak NASA'yı hacklemesidir.

TESPİTLİ YORUM
@sonat_isik BANA küstüğünüz zaman bunu bana açık açık söyleyin.
Aksi takdirde sessiz ve soğuk tavırlarınızı adam olmaya karar verdiniz şeklinde yorumlayıp saygı falan duyuyorum size. Böyle bir şey yaşansın istemem...

Gülü Yorum
@esatpayir BIRKAÇ sene önce 52 derece sıcakta bayılan oruçlu bir amca yardıma gelen kalabalığa 'Açılın da Allah görsün şu halimi' diye bağırmıştı.
Konum Urfa.

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