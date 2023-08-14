Bazı insanlar sadece 4 dakikada aşık olur.

Bu şey psikolojik olarak kanıtlanmıştır.

Gece gündüze göre daha kolay ağlayabiliriz.

Arkadaşlık 7 yıldan fazla sürerse, ömür boyu sürme olasılığı yüksektir.

Yüksek sesli melodiler ve hızlı müzik dinleyerek kendimizi sakin, rahat ve mutlu hissederiz.

İnsanlar grup halinde konuştuğunda, %80'i birinin kötülüğünden ya da şikayetinden şikayet ettiğine karar veriyor.

Kendi kendine konuşan insanlar doğası gereği zekidir.

İnsanları ne kadar çok etkilemeye çalışırsanız, o kadar az etkilenirler.

Hatalarınız hakkında ne kadar dürüst olursanız, insanlar o kadar mükemmel olduğunuzu düşünür.

İnsanların seni ciddiye almalarını istiyorsan, onlara anne babanın sana bunu öğrettiğini söyle.

Dinlediğimiz müzik türü, dünya bize aynı görünmeye başlar.

Söylediğimiz hiçbir şeye tam olarak güvenmediğimiz zaman onu savunmaya başlarız.

Bir kişi ağlayıp ilk damla sağ gözünden akıyorsa bu Mutluluktur.

Sol gözler ağrıyor. Ancak her ikisi de hayal kırıklığını gösterir.

Kendimizi işle meşgul ederek kendimizi mutlu ederiz. Bunun nedeni, meşgul olduğumuzda beynimizin hayatımızdaki olumsuz şeyleri düşünmemizi engellemesidir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Stalin bir gurmeydi, ona temelde ne isterse onu yapan özel aşçılardan oluşan bir ekibi vardı. Sovyet lideri, özellikle Gürcü yemeklerinin hayranıydı ve onu tam olarak sevdiği şekilde nasıl hazırlayacağını bilen tek bir aşçı vardı, adı Spiridon'du.

Spiridon yıllarca Kremlin'de aşçı olarak çalışmıştı, kusursuz bir geçmişe sahipti ve personel arasında çok seviliyordu.

Aslında, 86 yaşına gelene kadar emekli olmadı.

Spiridon hayatı boyunca Olga adında bir kadınla evlendi ve beş çocukları oldu:

Mihail, Vladimir, Aleksei, Anna ve Aleksander.

Kardeşlerden ikincisi Vladimir, Maria Ivanovna ile evlenecek ve üç çocukları olacaktı: Albert, Viktor ve evet, Vladimir Putin.

Rusya'nın şu anki başkanı Vladimir Putin'in baba tarafından büyükbabası, sadece Stalin için değil, Lenin için de aşçı olarak çalıştı.



TESPİTLİ YORUM

@richardindamadi Türkiye'de bir dönem "çile bülbülüm çile" şarkısının "çileee" kısmını ne kadar uzatırsan o kadar iyi sanatçı kabul ediliyordun.



GÜLÜ YORUM

@bossovic_ 17-18 yaşlarındayım mahallede benden büyük bir abi vardı annesine küfür edip kaçtım diye yakaladı beni öyle bir dövdü ki sonra üzerime oturup sigara içmişti